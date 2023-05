Les banques européennes se réveillent en douceur avant les banques centrales

En Asie, Tokyo a gagné 0,12% pour sa dernière séance de la semaine, tandis que Hong Kong progresse de 0,06% dans les derniers échanges.

La Bourse de New York a terminé en très légère baisse lundi après la solution apportée à un nouvel épisode de la crise bancaire, le Dow Jones cédant 0,14%.

JP Morgan a en effet pris lundi le contrôle de First Republic Bank qui venait d'être saisie par les autorités.

Après deux semaines occupées par les résultats d'entreprises, les banques centrales vont attirer l'attention des investisseurs à commencer par celle des Etats-Unis mardi et mercredi.

Les investisseurs sont presque unanimes à penser qu'elle va encore remonter son taux directeur de 0,25 point de pourcentage, pour les mener au-dessus des 5%. Mais ils espèrent aussi que cette hausse sera la dernière d'une série qui dure depuis plus d'un an.

"Le point d'attention principal de la Fed sera de savoir si elle donne des indications sur la marche à suivre", estiment les analystes de Deutsche Bank.

Les banquiers centraux peuvent aussi surprendre en se montrant plus sévères, comme en Australie où la RBA a relevé ses taux d'intérêt, déjouant les anticipations alors que le gouverneur a jugé l'inflation encore trop haute.

Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne de se réunir.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de la dette française augmente après la dégradation de sa note par l'agence Fitch, mais dans les mêmes proportions que ses voisins européens.

Le taux d'intérêt pour l'emprunt à 10 ans montait à 2,99% vers 07H10 GMT, contre 2,88% vendredi à la clôture, tandis que l'emprunt à même échéance allemande passait à 2,40%, contre 2,32% vendredi.

BP engrange des milliards

Le géant britannique du pétrole et gaz BP a enregistré un bénéfice net de 8,2 milliards de dollars au premier trimestre après une perte historique un an plus tôt dûe à la décision de mettre fin à ses opérations en Russie, qui avait représenté une charge de plus de 24 milliards de dollars dans son compte de résultats annuels. Mais l'action reculait de 3,87% vers 7H10 GMT.

HSBC voit quadruple

Le groupe bancaire HSBC a annoncé que son bénéfice net a presque quadruplé sur un an au premier trimestre, pour atteindre 10,327 milliards de dollars. L'action bondissait de 3,92% à Londres. D'autres banques montaient, comme Unicredit (+2,47%) ou Société Générale (+1,48%).

La pression monte sur HSBC depuis que son principal actionnaire, l'assureur chinois Ping An, a demandé à la banque de scinder ses activités asiatiques, dans le cadre d'une "restructuration stratégique" visant à dégager de la valeur pour les actionnaires.

Du côté des devises et des matières premières

La monnaie australienne bondissait de plus de 1,2% face au dollar après l'augmentation inattendue des taux d'intérêt de la banque centrale, qui rend la possession de dollars australiens plus lucrative.

L'euro restait proche du cap des 1,10 dollar (+0,21%) vers 07H10 GMT.

Le bitcoin avançait de 1,36% à 28.060 dollars.

Le prix du pétrole baissait de 0,1%: le baril de Brent à 79,40 dollars et le WTI américain à 75,74 dollars vers 07H05 GMT.