Son action montait de plus de 8% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse.

Le montant total des réservations faites depuis l'application a grimpé de 19% au premier trimestre, à 31,4 milliards de dollars, porté par un bond de 40% de la demande pour les trajets en voiture avec chauffeurs, détaille un communiqué.

La demande pour les livraisons de repas a de son côté augmenté moins rapidement, de 8%.

Au total, les chauffeurs Uber ont procédé à 24 millions de trajets en moyenne par jour et le nombre de clients actifs par mois a progressé de 13% à 130 millions.

Pour le directeur général du groupe, Dara Khosrowshahi, le fait que les chauffeurs et livreurs préfèrent travailler avec Uber plutôt qu'avec d'autres plateformes a permis à son entreprise "de mieux répondre à la demande croissante".

Quelque 5,7 millions de chauffeurs et livreurs ont gagné 13,7 milliards de dollars, pourboires inclus, sur le trimestre.

Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part bondi de 29% à 8,8 milliards de dollars, une progression un peu plus marquée que les réservations en raison d'un changement de comptabilité au Royaume-Uni.

Uber a réduit sa perte opérationnelle de près de moitié, à 262 millions de dollars.

Le résultat net du groupe, qui dépend notamment des fluctuations des investissements que Uber détient dans d'autres sociétés comme la plateforme emirati Careem, s'est pour sa part traduit par une perte de 157 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté avant intérêt, impôt et dépréciation (Ebitda), la mesure préférée de Uber, a été multiplié par plus de 4 à 761 millions de dollars.

Pour la deuxième trimestre, Uber s'attend à un Ebitda entre 800 et 850 millions de dollars, soit plus que les 761 millions de dollars attendus par les analystes interrogés par FactSet.

Même si Uber doit s'adapter à un environnement où "les capitaux disponibles sont plus restreints et les taux d'intérêt plus élevés", "nous sommes bien placés pour améliorer notre position concurrentielle sur nos principaux marchés", a commenté Dara Khosrowshahi.