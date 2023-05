Les Bourses européennes positivent avant les annonces de la Fed

Les indices européens rebondissent techniquement au lendemain d'une séance nettement dans le rouge. La Bourse de Paris a progressé de 0,28% à 7.403,83 points, la Bourse de Francfort a gagné 0,56%, la Bourse de Londres 0,20% et la Bourse de Milan 0,77%.

Valeurs de clôture du mercredi 3 mai des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.

AB InBev - 58,03 (58,30) ex-cp

Ackermans + 159,50 (158,80)

Aedifica + 75,35 (74,00)

Ageas + 40,35 (39,80)

Aperam - 32,86 (32,92)

arGEN-X - 355,00 (360,30)

Barco - 26,36 (26,54)

Cofinimmo + 85,25 (84,25)

D'Ieteren + 170,40 (166,80)

Elia + 122,30 (121,30)

Galapagos - 36,41 (36,85)

GBL + 80,28 (80,02)

KBC - 63,64 (63,76)

Melexis - 86,75 (87,70)

Proximus + 7,48 (7,47)

Sofina + 204,80 (204,60)

Solvay + 107,70 (106,30)

UCB + 84,66 (84,22)

Umicore + 28,55 (27,94)

WDP + 26,62 (26,36)

Avis des brokers pour Ageas, Colruyt et Recticel :

Ageas (+1,4% à 40,35 euros) a été remonté de "conserver" vers "acheter" chez ING, avec un objectif grimpant de 43 vers 50 euros. Si l’assureur ne fournit plus de résultats trimestriels, l’analyste souligne que les résultats trimestriels des concurrents asiatiques permettent d’entretenir une dose d’optimisme pour les activités d’Ageas basées dans cette région. "Le contexte de réouverture économique de la Chine pourrait permettre au groupe de dépasser les attentes du consensus".

Colruyt (+14% à 28,7 euros) a vu deux analystes devenir plus optimistes suite à l’annonce par la direction d’une hausse de ses objectifs pour 2023. KBC Securities ("conserver") a relevé son objectif de 22 vers 27 euros tandis que Degroof Petercam a fait passer sa recommandation de "conserver" vers "acheter" avec un objectif fixé à 32 euros. Les analystes mettent en avant la hausse de la part de marché sur le marché belge (aidée par la faillite de Macro et les grèves chez Delhaize) et le recul du bénéfice par action moins sévère qu’initialement prévu.

Recticel (-1,3% à 12,16 euros) a encaissé une vague de révisions baissières suite à l’annonce d’un résultat opérationnel inférieur aux attentes pour le premier trimestre et d’une baisse du prix de vente de la division Engineered Foams au groupe américain Carpenter. La note a été descendue d’"accumuler" vers "conserver" chez KBC Securities (objectif 17 euros), tandis que l’objectif de Kepler Cheuvreux ("acheter") a été ajusté de 20 vers 16 euros et que Degroof Petercam a suspendu sa recommandation.