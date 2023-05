Les Bourses européennes trébuchent collectivement, le Bel 20 tombe sous les 3 750 points

Après la hausse de 0,25 % des taux de la BCE, le Bel 20 et ses voisins européens devaient réduire leurs pertes en fin de journée. La Bourse de Bruxelles terminait 0,89 % plus bas que la veille en s'inscrivant à 3 737,39 points avec 13 de ses éléments dans le rouge. Solvay (103,90) et UCB (81,78) chutaient de 3,53 et 3,40 % en compagnie de KBC (61,36) qui abandonnait 3,58 % alors que Ageas (39,73) perdait 1,54 %.