La Bourse de Bruxelles emmène la remontée générale et raccroche les 3 800 points

La fin de semaine était nettement positive pour la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 décollant de 1,67 % à 3 799,88 points avec tous ses éléments dans le vert à l'exception d'AB InBev (58,72) et Barco (26,12) qui cédaient 1,28 et 0,53 %. Galapagos (38,61) emmenait les hausses en bondissant de 5,26 % après résultats, arGEN-X (364,50) et Solvay (107,80) gagnant 2,45 et 3,75 % tandis qu'UCB (82,58) se contentait d'un mieux de 0,98 %.