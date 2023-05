Paypal, à nouveau séduisante pour l'investisseur?

Paypal Holdings a fait son apparition en bourse le 8 juillet 2015, après avoir été séparée de son actionnaire principal (Ebay) pour devenir une entité cotée indépendante. À l’époque, chaque détenteur d’une action Ebay avait reçu une action Paypal, et le cours avait clôturé sa première journée de cotation à 41,46 dollars. Pendant six ans, le titre a surfé sur la vague du commerce électronique, ses solutions de paiement en ligne devenant de plus en plus populaires auprès du grand public. Paypal a touché un sommet boursier en juillet 2021 à 310,20 dollars, soit une valorisation délirante de près de 90 fois le résultat qui a finalement été réalisé cette année-là (3,52 dollars).