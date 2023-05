Revue boursière : l’effet domino dans le secteur bancaire fait trébucher Wall Street

On l’a vu dans l’histoire, les chutes des banques significatives sont souvent suivies d’une solution annoncée durant les jours de fermeture. Ainsi, lundi, au dernier jour d’un long week-end, les autorités financières américaines ont-elles annoncé la reprise de l’essentiel des actifs de la First Republic Bank par le géant financier JP Morgan. Les plongeons bancaires se suivent aux États-Unis depuis celui de la Silicon Valley Bank, et en dépit du discours lénifiant de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi soir, évoquant un “système bancaire américain solide et résilient”, on a l’impression que le navire craque de toutes parts. Jeudi soir, PacWest faisait à son tour l’objet de ventes massives et affichait à la clôture une chute de près de 70 %, avant de rebondir vendredi. Mais le groupe a dû annoncer son intention d’explorer des “options stratégiques”… Et cette semaine, dans le segment des banques régionales, les chutes de cours se sont accumulées : Western Alliance (-51 %), Valley National (-23,9 %), Citizen Financial (-19,7 %) Trust Financial (-19,6 %), Keycorp (-20,7 %), Zions Bank (-28,5 %) et Comerica (-28 %).