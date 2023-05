Investir en cas de récession : placer le curseur entre risques et opportunités

Mais si l'on anticipe ce scénario, comment peut-on orienter ses placements ? Deux positions peuvent alors être envisagées : soit on a un profil défensif et on se protège, soit on a un profil plus dynamique et on essaye de profiter des opportunités que cette situation peut présenter sur les marchés boursiers. "Si l'on est inquiet, on peut augmenter ses liquidités en vue de pouvoir acheter au plus bas plus tard. L'investisseur peut aussi se tourner vers les obligations qui, aujourd'hui, présentent de bons rendements. Du côté des actions, il peut s'orienter vers des secteurs plus défensifs comme les pharmaceutiques, les services aux communautés (utilities), ou les biens de consommation courante comme la grande distribution", ajoute Xavier Servais.

Les investisseurs plus audacieux pourraient, quant à eux, essayer de profiter des opportunités que présente cette situation. Ils peuvent alors s'orienter vers des secteurs en croissance qui sont sous-évalués et qui bénéficient d'un pricing power, c'est-à-dire de la possibilité d'augmenter leurs prix en fonction de l'inflation. "Parmi ces secteurs, on peut épingler les technologiques qui ont fortement baissé l'année passée. Les sociétés actives dans la rénovation ou l'isolation sont aussi intéressantes. Elles présentent de belles perspectives en matière de chiffre d'affaires et de hausse des marges. Et puis, il y a bien sûr toutes les sociétés actives dans les énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire", épingle ce spécialiste des marchés.

Des sources d’opportunités

En marge de ces secteurs, il y a encore quelques opportunités du côté des holdings belges qui ont peu de frais, bénéficient d'une décote par rapport à leur valeur intrinsèque et qui ont un bon track record (historique des performances).

Les sociétés immobilières (SIR) retrouvent aussi quelques attraits. "Il faut rappeler que ces sociétés immobilières ont des revenus prévisibles et ne sont pas trop endettées. Il faut cependant rester plus prudents concernant l'immobilier de bureaux surtout aux États-Unis", conseille Xavier Servais.

Plus globalement, on constate que, finalement, les récessions ont un des répercussions assez limitées sur les marchés boursiers. "En effet, la durée moyenne d'une récession est de trois ans. En général, il ne faut que 12 à 18 mois pour que les effets d'une récession s'éteignent. Par exemple, en 2020, il n'a fallu que deux mois pour que l'économie se redresse après la récession due à la pandémie", note Xavier Servais.

Les récessions ne sont donc pas un risque majeur pour les portefeuilles. Elles sont aussi source d’opportunités pour les investisseurs dynamiques qui peuvent supporter les fluctuations.

Il faut donc juste être patient et ne pas paniquer.