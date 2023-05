Le prix du gaz continue de baisser et atteint son niveau le plus bas depuis près de deux ans

Le prix du gaz continue de descendre. Sur le marché de gros néerlandais, la référence en Europe, le mégawattheure se négociait à 36 euros, soit son niveau le plus bas depuis juillet 2021. Depuis le début de l’année, le prix du gaz a été divisé par deux, entre autres grâce à la stabilisation des livraisons, une météo clémente et un approvisionnement soutenu en énergies vertes (éolien et solaire).