Le marché des fusions et acquisitions ralentit : "La Belgique est moins sensible que les autres pays au contexte international"

”Par comparaison avec l’année record 2021 – au cours de laquelle près de 6 000 milliards de dollars ont été dépensés au niveau mondial pour des acquisitions – 2022 connaît un important ralentissement. Malgré une baisse de 2 000 milliards d’euros, le marché mondial des acquisitions reste toutefois au niveau moyen de ces 10 dernières années”, concluent les auteurs de l’étude menée par le Centre for Mergers, Acquisitions&Buyouts de la Vlerick Business School.

La Belgique, soutenue par les plus petites transactions

L’étude s’intéresse non seulement aux tendances mondiales, mais aussi au marché belge. L’année 2022 a été “contrastée”, concluent les experts, avec des tendances marquées selon la taille de la transaction. “Pour ce qui est des moyennes et grandes opérations, 50 % des personnes interrogées indiquent que le marché a reculé. En revanche, pour les petites transactions inférieures à 5 millions d’euros, seul un tiers constate une baisse”, expliquent-ils.

”La Belgique est et demeure toutefois un marché caractérisé principalement par des petites et surtout des moyennes transactions”, analyse Mathieu Luypaert, Professeur en Corporate Finance à la Vlerick Business School. Un profil de marché qui, dans le contexte économique actuel, joue en la faveur de la Belgique. “Le petit segment notamment est moins sensible aux conditions des marchés internationaux de capitaux, où les acquisitions sont généralement le fruit de facteurs démographiques ou d’une opportunité inattendue.” Avec pour effet une année 2022 marquée par “un premier semestre relativement stable, jusqu’à l’été où il y a eu une hausse soudaine des taux d’intérêt, ce qui a principalement eu une incidence négative sur les très grandes transactions”, note-t-il.

Des chiffres en baisse mais… toujours élevés

Du reste, sur le marché qui a donc connu un léger ralentissement, les chiffres restent toujours à des niveaux soutenus. “En 2022, l’acquisition d’une entreprise, toutes tailles de segments confondues, a coûté en moyenne 6,7 fois l’EBITDA (excédent brut d’exploitation) ; ce chiffre est identique à celui de 2021 et de 2017, et il est également le plus élevé jamais enregistré”, met en évidence l’étude. Si les secteurs de la technologie (9,4) et de l’industrie pharmaceutique (9,2) dominaient le classement, ceux du commerce de détail, de la logistique et de la construction (5 en moyenne) fermaient la marche.

”Malgré un contexte d’inflation et de taux d’intérêt en hausse, les prix d’acquisitions restent stables et élevés, ce qui est rassurant pour les vendeurs. On constate cependant un changement clair et net dans la structure des transactions : le financement par emprunt a en effet atteint son niveau le plus bas en 2022”, commente encore Mathieu Luypaert. “Ce changement est dû au fait que, soit les banques sont devenues moins enclines à accorder des prêts d’acquisition, soit que les acquéreurs y font moins souvent appel au vu de la hausse des coûts y afférents. Le marché turbulent entraîne également une utilisation accrue du paiement différé comme moyen de limiter le besoin de financement.”

Et en 2023 ? “Les personnes interrogées s’attendent au cours de ces cinq prochaines années à une hausse des transactions proactives, accompagnée d’une recherche active des cibles appropriées qui se fera aussi de plus en plus à l’étranger et les analyses des données seront également plus souvent appliquées pour identifier des cibles potentielles”, pronostique le rapport, pour qui les normes ESG vont également occuper une place de plus en plus grande dans les préoccupations des acquéreurs.