Zoom : IBA, champion belge de la protonthérapie

L’histoire boursière d’IBA a toujours été ponctuée de haut et de bas. Durant ses 25 années de présence sur la place bruxelloise, le titre a ainsi atteint des sommets en 2000, 2007 et 2017, avant de perdre entre 80 et 95 % de sa valeur durant les années qui suivront. Depuis son record historique atteint à 56,94 euros en mai 2017, le titre a ainsi concédé 88 % pour atteindre un plancher à 7 euros en juillet 2020. Depuis, le titre s’est stabilisé entre 10 et 20 euros sans parvenir à rebondir plus haut en dépit des révisions positives des analystes, avec un objectif moyen qui dépasse désormais 21 euros. Le consensus reste positif, avec trois avis favorables pour un neutre.