Le mandat de Stéphane Boujnah à la tête d'Euronext a été renouvelé pour quatre années supplémentaires

"Nous avons transformé Euronext en leader des infrastructures de marchés paneuropéens", a-t-il mis en avant lors de l'assemblée générale. "Aujourd'hui à peu près 25 % des actions qui sont négociées en Europe, le sont sur les marchés Euronext", qui représentent "deux fois" le poids de la Bourse de Londres en termes de volumes échangés et de capitalisation boursière agrégée, a soutenu M. Boujnah dans un entretien à l'AFP.

L'année 2022 a été un exercice record pour l'opérateur de marchés, après une année 2021 déjà historique, avec un bénéfice net qui a atteint 437,8 millions d'euros, en hausse de 5,9 % sur un an. Au cours du mandat achevé de Stéphane Boujnah les revenus annuel d'Euronext ont doublé et sa capitalisation boursière a été multipliée par 1,5 entre 2019 et 2022.

Consolidation et diversification

Depuis son introduction en Bourse en 2014, la valorisation de la société est passée de 1,4 milliard d'euros à 7,1 milliards d'euros en mai 2023. Désormais Euronext opère les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan.

M. Boujnah s'est aussi attelé à diversifier les sources de revenus pour moins dépendre de la volatilité des marchés, à réduire ses coûts et à établir un plan de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.

Pour les quatre années qui viennent, il veut "poursuivre la consolidation européenne" pour qu'Euronext "garde et enracine son rôle de colonne vertébrale de l'Union des marchés de capitaux", qui désigne le projet de circulation des investissements et l'épargne dans toute l'Union européenne.

Il souhaite aussi intégrer des innovations technologiques, notamment la blockchain et l'intelligence artificielle, aux activités de l'entreprise et "poursuivre, voire accélérer la diversification" du groupe.