Placements durables, ISR, ESG... Comment s'y retrouver pour faire le bon choix d'investissement ?

Des acronymes sibyllins

Au départ, on parlait simplement de placements éthiques. Ensuite, une terminologie plus variée est apparue. C'est le cas du terme ESG. Il s'agit de l'acronyme pour environnement, social et gouvernance. "Quand on parle d'ESG on fait référence à des facteurs. Par exemple, pour l'environnement, on se préoccupera de la gestion de l'eau. Autre exemple : pour l'aspect social, on va analyser la parité hommes/femmes et, pour la gouvernance, on va se pencher, par exemple, sur la structure de rémunérations des dirigeants", explique Robin Rouger, Director Sustainable Investment Analyst à la Banque J. Safra Sarasin. Il s'agit donc bien de facteurs. Il ne faut pas confondre cette conception avec l'ISR pour investissement socialement responsable. Avec l'ISR, il s'agit bien d'investissement. "Cela signifie donc que l'on intègre les facteurs ESG dans une stratégie d'investissement. Nous le faisons dans tous nos portefeuilles. Nous incorporons, nous intégrons ces facteurs ESG dans nos décisions d'investissement en marge des facteurs financiers traditionnels", note Ophélie Mortier, Chief Sustainable Officer chez DPAM (Degroof Petercam Asset Management).

Exclure, ou pas

Les contraintes liées à l'intégration de ces facteurs supposent alors l'exclusion de certains secteurs ou de certaines entreprises au sein de l'univers d'investissement. Cette gestion est combinée avec une politique d'engagement dans les assemblées générales des actionnaires. On voit donc que l'ISR va plus loin que l'ESG car cette intégration est contraignante dans le processus d'investissement. "Dans l'univers des fonds durables, l'ISR et l'ESG sont souvent confondus. Or, on peut faire de l'ESG sans faire de l'ISR mais pas l'inverse. Si l'intégration des facteurs est inscrite comme étant contraignante dans la politique d'investissement du fonds, alors on est dans l'ISR", ajoute Romain Avice, Gérant ISR chez DNCA Investments.

Trois critères

Pour répondre aux critères de durabilité, les entreprises sont ciblées selon trois critères. Elles doivent avoir une bonne gouvernance. Elles ne peuvent pas avoir de mauvais comportements en termes d'ESG, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas causer de tort. Ensuite, elles doivent pouvoir prouver qu'elles contribuent à améliorer la situation en répondant aux Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU. L'analyse de durabilité se fait au niveau des produits et services fournis par l'entreprise. Il faut que ce produit réponde concrètement à au moins un des ODD, qu'il ait une vraie valeur ajoutée dans ce domaine.

guillement Au fil du temps, on est passé de la simple exclusion à un investissement à impact en passant par les investissements thématiques, comme l'eau par exemple. Dans ce type d'investissements, il faut aussi bien distinguer l'impact généré par l'entreprise et l'impact généré par l'investisseur.

Une autre approche consiste à ne pas regarder le produit ou le service mais plutôt la façon de produire en analysant le comportement de l'entreprise dans sa manière d'opérer. "Cette façon de décrire les investissements durables souligne le degré de subjectivité dans ce domaine. Il y a différents degrés de responsabilité éthique. Il y a eu une gradation dans l'évolution de l'investissement responsable. Au fil du temps, on est passé de la simple exclusion à un investissement à impact en passant par les investissements thématiques, comme l'eau par exemple. Dans ce type d'investissements, il faut aussi bien distinguer l'impact généré par l'entreprise et l'impact généré par l'investisseur", précise Nicolas Crochet, Cofondateur de Funds for Good.

Critères complémentaires

La façon d’investir de façon durable a en effet évolué. On est passé d’un investissement qui privilégiait les meilleures entreprises de leur secteur (best in class) à l’intégration de critères ESG en marge de l’analyse financière. Plutôt que de regarder uniquement le comportement de l’entreprise, on se penche aujourd’hui sur la valeur ajoutée de sa production dans le cadre des ODD.

Certains fonds vont encore plus loin en ajoutant une notion d’impact dans les placements. Ils veulent dégager, au travers des placements, un réel impact sur le monde.

Investir durablement ne s’improvise pas

La plupart des investisseurs se sentent concernés par l’environnement, le climat, la biodiversité, les bonnes conditions de travail ou la gouvernance d’entreprise. Ils sont donc a priori prêts à intégrer ces critères dans leurs choix d’investissement. Mais, ils sont souvent confrontés à la complexité de cet univers, à l’incompréhension des termes utilisés et à la peur du greenwashing.

Pour s’y retrouver dans cet univers complexe, la table ronde du Palmarès des Sicav de ce mois de mai a réuni quatre experts en durabilité : Romain Avice, Gérant ISR chez DNCA Investments, Nicolas Crochet, Cofondateur de Funds for Good, Ophélie Mortier, Chief Sustainable Officer chez DPAM et Robin Rouger, Director Sustainable Investment Analyst à la Banque J. Safra Sarasin.

Les débats ont permis de clarifier certaines notions. Mais, il faut reconnaître que, même dans le secteur financier, les vues sur certains aspects diffèrent. L’investisseur doit lui aussi faire la part des choses. Pour cela, il doit d’abord savoir ce qu’il veut. L’éthique des uns n’est pas l’éthique des autres.

La première étape est donc de définir ce que l’on attend d’un investissement durable. Ensuite, il y a toute une démarche d’information à mettre en place avant et après avoir investi. Le fonds répond-il à mes attentes ? Quelle est sa qualité en termes de durabilité ?

La législation européenne a déjà procuré une avancée dans ce domaine. Une direction a été tracée. Plusieurs outils sont aussi mis à la disposition des investisseurs pour répondre à ces questions. Encore faut-il s’en servir car investir durablement ne s’improvise pas. Un passage par les sites Internet des labels de durabilité vaut certainement le détour. Le label belge Towards Sustainability est unanimement reconnu pour la qualité des informations qu’il fournit. Il permet de bien comprendre dans quoi on investit et d’éviter également le greenwashing.

Les gérants de fonds et les entreprises ont aussi un devoir de transparence en matière de durabilité. L’argent n’est pas neutre. Investir durablement peut avoir un impact sur la marche du monde et le futur que nous voulons laisser aux générations futures. Mais il faut être bien conscient de la façon dont on investit et dans quoi on investit.

