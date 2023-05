Placements : Palo Alto, cet as de la sécurité digitale peu exposé à la conjoncture

Un chiffre d’affaires explosif

Dans ce domaine, le groupe américain Palo Alto Networks est un des acteurs les plus en vue. Depuis sa création en 2005, il a surfé sur la tendance des entreprises à déléguer leur protection informatique à des entreprises spécialisées plutôt qu’avoir un département en interne affecté à cette tâche. La tendance ne semble pas devoir faiblir, avec un chiffre d’affaires qui a triplé entre 2017 et 2022 pour dépasser les 5 milliards de dollars. Même si le groupe continue de vendre des solutions “physiques”, le digital et les services en ligne représentent aujourd’hui près de 80 % des ventes.

Sortir du rouge, vite !

En 2022, la hausse des taux des banques centrales a mis en évidence les valorisations élevées atteintes par certains groupes déficitaires. La direction de Palo Alto a de son côté rapidement pris des mesures pour accélérer la sortie du rouge, ce qui devrait être chose faite dans le courant de l’exercice en cours. Ce mardi 23 mai, Palo Alto Networks annoncera ses chiffres pour le troisième trimestre de l’exercice 2022-2023 (clôturé le 30 avril dernier).

Cours de Bourse de Palo Alto. ©IPM Graphics

Le consensus reste enthousiaste, avec une croissance attendue du chiffre d’affaires qui devrait dépasser 20 % pour les exercices 2023 à 2025. Pas moins de 38 analystes sur 45 recommandent le titre à l’achat. En dépit de la correction sur les titres technologiques en 2022, l’objectif moyen n’a pas cessé d’être révisé à la hausse durant les 12 derniers mois et le titre est rapidement revenu sur ses plus hauts (autour de 200 dollars).

Retour sur IBA

IBA a plongé de 2,7 % ce mercredi suite à la publication du rapport d’activités pour le premier trimestre 2023. En dépit d’un carnet de commandes en recul sur les trois premiers mois de l’année, la direction pointe vers une poursuite des bonnes performances commerciales dans la protonthérapie. Le groupe reste optimiste pour les prochaines années, avec une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires attendue autour de 15 % entre 2022 et 2026.