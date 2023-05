Quel lien entre objectifs de développement durable et investissements ?

Voici ces objectifs : Éradication de la pauvreté, Lutte contre la faim, Accès à la santé, Accès à une éducation de qualité, Égalité entre les sexes, Accès à l’eau salubre et à l’assainissement, Recours aux énergies renouvelables, Accès à des emplois décents, Innovation et infrastructures, Réductions des inégalités, Villes et communautés durables, Consommation responsable, Lutte contre le changement climatique, Protection de la faune et de la flore aquatiques, Protection de la faune et de la flore terrestres, Justice et paix, Partenariats pour la réalisation des objectifs mondiaux.

À lire aussi

Trois questions à se poser

Ces ODD sont déclinés en plusieurs sous-thèmes. Dans les placements durables, les entreprises dont le bien ou le service produit répond à un ou plusieurs ODD pourront être intégrées dans l'univers d'investissement. "Pour être intégré dans cet univers, il faut donc que le produit "sauve" le monde en répondant à ces ODD. Ce n'est pas la façon dont il est produit qui importe ici", note Ophélie Mortier, Chief Sustainable Officer chez DPAM .

D'autres entreprises, en revanche, seront exclues de cet univers car leurs produits ne répondent pas à ce critère. "À titre d'exemple, le secteur du luxe n'est pas considéré comme durable car les biens produits par ce secteur ne répondent à aucun des ODD", épingle Romain Avice, . "Cela ne veut pas dire que les sociétés dans le secteur du luxe n'ont pas développé une politique en termes de durabilité. Mais, aujourd'hui, la nouvelle réglementation SFDR exige une contribution positive à un des ODD", ajoute Robin Rouger, Director Sustainable Investment Analyst à la Banque J.Safra Srasin.

L'investisseur doit alors se poser trois questions dans les placements durables. Ces trois questions concernent l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesurabilité. "L'intentionnalité signifie que je veux rendre quelque chose possible. L'additionnalité consiste à voir ce qui se serait passé si je n'avais pas investi. Ensuite, la mesurabilité permet de voir ce que cet investissement change et comment le mesurer", explique Nicolas Crochet, Cofondateur de Funds for Good. Ces trois notions permettent alors d'évaluer l'impact d'un investissement.

Retrouvez l'intégralité du Palmarès des Sicav en version PDF sur le kiosque de lalibre.be.