Les Bourses européennes finissent en baisse, Paris plombée par le luxe

De son côté, le marché boursier bruxellois a également évolué de manière latérale ce mardi. L'indice Bel 20 s'est contenté d'un malus de 0,14% et d'une clôture à 3.731,41 points. Parmi les valeurs d'élite, les pertes ont surtout concerné GBL. Le titre a perdu 2,56% à un cours de clôture de 75,24 euros.

Valeurs de clôture du mardi 23/05 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 54,51 (54,50)

Ackermans - 162,10 (162,30)

Aedifica + 68,45 (66,75)

Ageas + 41,29 (41,03)

Aperam - 32,39 (32,50)

arGEN-X - 388,00 (390,30)

Barco - 24,76 (25,18)

Cofinimmo + 78,10 (76,25)

D'Ieteren - 165,10 (166,80)

Elia + 119,30 (117,50)

Galapagos - 41,50 (41,55)

GBL - 75,24 (77,22)

KBC + 60,46 (60,38)

Melexis - 85,80 (86,30)

Proximus + 7,54 (7,35)

Sofina - 202,00 (205,00)

Solvay + 104,55 (104,40)

UCB - 85,84 (87,30)

Umicore + 28,71 (28,25)

WDP + 26,86 (26,50)

L'avis du Broker sur Nextensa, TINC et Sequana

Nextensa (+3,3% à 45,85 euros) a reçu un premier avis "acheter" de la part de Kepler Cheuvreux, l’objectif de cours étant fixé à 54 euros. L’analyste rappelle que le groupe est né de la fusion entre Leasinvest et Extensa, et est un hybride entre un promoteur (dont les bénéfices sont dégagés par les plus-values) et un groupe immobilier traditionnel (dont les bénéfices sont dégagés par les revenus locatifs). "Il en résulte un profil de risque plus élevé. Au niveau actuel du cours, le marché n’accorde toutefois aucune valeur aux activités de promotion, ce qui nous semble exagéré".

TINC (-0,8% à 11,9 euros) a été maintenu à "conserver" chez Kepler Cheuvreux, l’objectif étant ajusté de 13,5 vers 13 euros. Alors que le groupe va modifier la fin de son exercice comptable de la fin juin à la fin décembre, l’analyste a revu les hypothèses de son modèle en vue notamment d’intégrer les récentes transactions dans la valorisation. "La rare vente d’une grosse participation va entraîner un doublement du résultat en 2023".

Sequana (-3,5% à 3,05 euros) a récemment vu sa recommandation reprise à "acheter" chez KBC Securities, avec un objectif fixé à 7 euros. "Nous avons intégré dans notre modèle la récente augmentation de capital (un placement privé de 15,78 millions d’euros)". Dans le même temps, Degroof Petercam a légèrement descendu son objectif vers 10 euros avec un avis maintenu à "acheter", en soulignant le groupe dispose désormais de suffisamment de moyens financiers pour tenir jusqu’au premier trimestre 2024.