Les marchés européens jouent la prudence avant des indicateurs d'activité

En Europe, les Bourses ont ouvert dans le rouge: vers 07h20, Paris cédait 0,39%, Londres 0,18%, Francfort 0,21%, Milan 0,34%. Les investisseurs attendent la publication des indicateurs d'activité avancées PMI dans les services et l'industrie pour la zone euro à 08h00. A Bruxelles, c'est la statu quo à 0% à 09h45

Au Japon, l'indice manufacturier a progressé, se montrant plus dynamique qu'attendu par les économistes. Ceux pour les Etats-Unis sont publiés peu après l'ouverture de Wall Street. "L'une des tendances les plus notables observées ces derniers mois est la divergence persistante entre l'activité du secteur des services et celle de l'industrie manufacturière", la première étant bien plus robuste que la seconde, souligne Michael Hewson analyste de CMC Markets. "La question la plus importante est de savoir combien de temps cette tendance peut se poursuivre (...) bien que les pressions inflationnistes se soient ralenties, les prix continuent d'augmenter" avec un impact important sur les salaires, détaille-t-il.

Les investisseurs garderont un oeil sur le feuilleton du moment, les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine et le risque de défaut de paiement dès juin si aucun accord n'est trouvé. Joe Biden et le chef de l'opposition Kevin McCarthy ont voulu croire lundi à une sortie de crise à l'issue d'une réunion entre eux, mais leurs désaccords ne sont pas encore surmontés.

Toutefois, "la solidité des actions malgré la remontée des taux sur le marché obligataire", et le fait que l'or ne profite pas de son statut de valeur refuge dans les crises "indiquent que les investisseurs regardent la saga du plafond de la dette américaine comme un film américain, sachant qu'il y aura une fin heureuse", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Moins de pression sur Adani

Le conglomérat indien Adani Enterprise s'envolait de plus de 13% à la Bourse de New Delhi mardi, amenant sa progression à près de 35% en deux séances. L'entreprise, qui avait plongé en Bourse après les accusions de fraude du fonds Hindenburg, profite de la publication d'un rapport d'un comité d'expert nommé par la Cour suprême indienne, qui n'a pas conclu à des défaillances réglementaires de la part du gendarme boursier indien.

Depuis le début de l'année, le titre est encore en repli de 30%.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole monte légèrement: le baril de Brent de Mer du Nord gagne 0,11% à 76,07 dollars et le WTI américain progresse de 0,15% à 72,16 dollars vers 07H00. L'euro cède un peu de terrain face au dollar (-0,11%), à 1,0801 dollar. L'or se repli de 0,459% à 1.960,06 dollars l'once d'or.

Le bitcoin monte de 1,47% à 27.290 dollars.