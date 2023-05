Le stress monte sur les marchés mondiaux : le Bel 20 à -1,59%

Les Bourses européennes partent pour une troisième séance de baisse consécutive, à Paris (-1,25%), Francfort (-1,07%) et Milan (-1,24%) peu après 07H15 GMT. Londres recule aussi de 1,13%. L'inflation britannique a certes nettement ralenti en avril, à 8,7% sur un an, mais elle s'est établie une fois de plus nettement supérieure aux anticipations des analystes (8,1% pour le fournisseur de données Factset). C'est la première fois depuis août 2022 que la hausse des prix passe sous les 10%. A Bruxelles, le BEL 20 est lui aussi en baisse (-1,59%) peu avant 10H00.