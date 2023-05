Dollar General: la distribution américaine grince des dents face à la perspective d’une récession économique

Le cours a plus que triplé durant les 10 dernières années, avec une capitalisation boursière qui approche les 50 milliards de dollars. Après avoir atteint un sommet boursier autour de 262 dollars en avril 2022, le titre a marqué le pas. Et il s’est même replié de plus de 20% depuis ses plus hauts, en raison notamment d’une alerte sur les résultats à l’occasion de la publication (en février dernier) de ses résultats pour l’exercice 2022/2023.

Cours de bourse de Dollar General ©IPM Graphics

Le consensus reste globalement favorable, avec 19 avis favorables sur 28 (pour 7 neutres et 2 négatifs), avec un objectif moyen qui s’est stabilité autour de 240 dollars depuis plusieurs semaines. Les analystes s’attendent à une progression moyenne du chiffre d’affaires et du résultat net par action autour de 7% pour les trois prochains exercices, ce qui reste assez rapide pour un distributeur. A ce niveau, le rapport cours/bénéfice de 18 peut être considéré comme honnête.

Ce mercredi 31 mai, le groupe tiendra son assemblée générale, avant de présenter le lendemain ses chiffres pour le premier trimestre de l’exercice 2023/2024. Le marché sera plus particulièrement attentif à l’évolution des stocks, et aux commentaires éventuels sur l’évolution de la consommation des ménages dans les magasins dans un contexte économique qui s’annonce plus difficile pour les prochains mois.

Retour sur Palo Alto

Les chiffres trimestriels ont largement rassuré le marché sur les fondamentaux solides qui persistent dans la cybersécurité, avec des résultats qui sont ressortis au-dessus des attentes et qui ont propulsé le titre en hausse de près de 15% sur la semaine écoulée. En outre, la direction en a profité pour relever ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice en cours, avec un chiffre d’affaires désormais attendu entre 9,18 et 9,26 milliards de dollars.