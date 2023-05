Revue boursière: haute tension sur la dette américaine

Volker Schmidt (Gestionnaire de portefeuille chez ETHENEA) rappelle que si les deux partis arrivent souvent à trouver un accord, l’accord a parfois été difficile à trouver. "L’année 2011 avait vu un exemple de bataille acharnée autour du plafond de la dette. La confiance des consommateurs et des entreprises avait chuté, l’indice S&P 500 avait plongé de 17 %, tandis que la volatilité des cours des actions et les spreads de crédit s’étaient envolés. Plus la date fatidique se rapproche, plus une répétition de ce scénario catastrophe se précise". Dans l’attente d’un accord entre les deux partis, l’agence de notation Fitch a d’ailleurs décidé de mettre la note AAA des Etats-Unis sous surveillance négative.

©IPM Graphics

Concentration des indices

La tendance hebdomadaire a également été affectée par la correction des valeurs du luxe, suite à la tenue d’une conférence organisée par Morgan Stanley à Paris durant laquelle un ralentissement des ventes sur le marché américain a été évoquée. David Kruk (Responsable du trading desk chez La Financière de l’Echiquier) souligne la forte concentration sur les marchés. "L’indice S&P500 est progression de 8% depuis le début de l’année, mais si vous retirez les géants technologiques, la performance est négative. Et ce phénomène est identique à celui qui s’est produit ces derniers mois sur le secteur du luxe européen. Tous les investisseurs ont tendance à détenir les mêmes titres au même moment, et si vous commencez à avoir des publications moins positives, la correction peut intervenir rapidement".

À lire aussi

La tendance est devenue plus favorable durant la fin de la semaine, avec notamment les excellents résultats trimestriels de Nvidia (en hausse de plus de 20% sur la semaine) et des chiffres économiques qui ont une nouvelle fois confirmé la bonne santé de l’économie américaine. L’inflation est toutefois repartie à la hausse durant le mois d’avril, et dans ce contexte, la banque centrale américaine va probablement rester sur ses gardes pendant les prochains mois. Une nouvelle hausse du taux directeur est désormais attendue par près de la moitié des experts en juin ou en juillet.

À lire aussi

Consommation en danger

David Kruk (La Financière de l’Echiquier) souligne qu’il faudra être particulièrement attentif sur les données de consommation (transactions sur cartes de crédit, etc) qui seront publiées durant les prochaines semaines au niveau américain. "La consommation représente 70% du PIB américain, et reste donc le principal moteur de l’activité économique. Plus que l’inflation, c’est la croissance qui constitue actuellement la principale incertitude des investisseurs. Et si elle d’effondre, le scénario d’un atterrissage en douceur de l’économie américaine prendra beaucoup de plomb dans l’aile".

En l’absence de nouvelles marquantes pour les valeurs cotées belges, l’indice BEL20 a terminé sur un recul hebdomadaire de 2,3% à 3652 points après avoir flirté durant la séance de vendredi avec la barre des 3600 points. De manière encore plus remarquable, l’ensemble des composantes a terminé dans le rouge sur l’ensemble de la semaine, à l’exception notoire de la biotech Galapagos (+0,3%) et du groupe bancaire KBC (+3,5%).