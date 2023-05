Les Bourses européennes en repli, les investisseurs en attente du Congrès américain

En Europe, la Bourse de Paris et la Bourse de Francfort ont chacune marqué un net recul de 1,54% et la Bourse de Londres a lâché 1,01%. Les indices de Paris et de Londres n'avaient pas connu une telle baisse mensuelle depuis septembre.

Valeurs de clôture du 31 mai des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 49,91 (51,28)

Ackermans - 153,30 (155,50)

Aedifica - 62,75 (63,95)

Ageas - 37,33 (40,04) ex-cp

Aperam - 30,62 (32,03)

arGEN-X - 364,60 (368,40)

Barco - 24,24 (24,52)

Cofinimmo - 72,60 (73,70)

D'Ieteren - 161,70 (164,50)

Elia - 113,10 (114,00)

Galapagos - 38,68 (39,50)

GBL - 72,08 (73,04)

KBC + 61,18 (60,18)

Melexis - 85,35 (86,00)

Proximus + 7,26 (7,17)

Sofina - 193,00 (200,80)

Solvay - 97,66 (101,00)

UCB + 81,52 (79,32)

Umicore - 26,00 (26,80)

WDP - 26,24 (26,26)