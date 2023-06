"Parfois, à Wall Street, on achète la rumeur et on vend l'annonce" : la Bourse de New York indécise

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones cédait 0,46%, l'indice Nasdaq grappillait 0,12% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,06%.

Pour Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com, le marché n'a "applaudi que d'une main" le vote, mercredi soir, à la Chambre des représentants du texte qui doit mettre fin à la crise de la dette américaine, une fois celui-ci adopté également au Sénat.

Le marché avait déjà intégré, depuis vendredi, la résolution du dossier, ce qui a limité l'effet de ce vote, a-t-il ajouté.

"Parfois, à Wall Street, on achète la rumeur et on vend l'annonce" (buy the rumor, sell the news), a renchéri Adam Sarhan, de 50 Park Investments, ce qui signifie que le marché tend à anticiper une information et ses conséquences puis, une fois celle-ci confirmée, à prendre la direction opposée.

"Le marché est monté avant que l'accord n'intervienne" entre Maison-Blanche et opposition républicaine au Congrès, a-t-il souligné. "Maintenant que c'est fait, il est probable qu'il baisse un peu, avant de se reprendre", prévoit-il.

Par ailleurs, la place new-yorkaise était indisposée par une série de prévisions d'entreprises qu'elle a trouvé trop timorées, voire inquiétantes.

A la cote

Le réseau de grands magasins Macy's (-3,05%) était ainsi sanctionné après avoir abaissé ses prévisions annuelles et publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

Le PDG Jeff Gennette a expliqué que le groupe s'attendait à un ralentissement de la consommation cette année, "mais depuis fin mars, la demande a faibli encore davantage dans les catégories non essentielles".

Le spécialiste de la gestion dématérialisée des relations clients Salesforce reculait (-5,61%) également, malgré des résultats au-dessus des anticipations au premier trimestre et un relèvement de la prévision de marge sur l'année.

Le numéro deux de l'entreprise de San Francisco, Brian Millham, a néanmoins signalé que certains clients faisaient preuve de prudence dans leurs investissements.

Saleforce pesait sur tout le Dow Jones, dont il représente 4,5% environ.

L'éditeur de logiciels axés sur l'intelligence artificielle (IA) C3.ai chutait (-18,65%), lesté par des prévisions considérées comme prudentes par Wall Street, qui a vu, la semaine dernière, deux autres fleurons de l'IA, Nvidia et Marvell Technology, relever leurs projections.

Marqué par les résultats mirobolants de Nvidia (+3,43%), qui se rapprochait de nouveau jeudi des mille milliards de dollars de capitalisation, le marché se montre désormais plus exigeant avec le secteur de l'IA.

Le géant de la cybersécurité CrowdStrike (-4,32%), qui s'appuie beaucoup sur l'IA et l'apprentissage automatique (machine learning), en a fait les frais. Malgré des résultats supérieurs aux attentes, la société d'Austin (Texas) était pilonnée, les investisseurs jugeant insuffisantes ses prévisions annuelles, pourtant revues en hausse.

La Bourse de New York a peu réagi au rapport ADP, qui a pourtant nettement surpris à la hausse, avec 278.000 créations d'emplois dans le secteur privé en mai aux Etats-Unis, contre 180.000 attendus. Les investisseurs tendent néanmoins à accueillir avec circonspection cette publication, jugée moins fiable que le rapport mensuel sur l'emploi, attendu vendredi.

Le vote au Congrès contribuait à faire reculer de nouveau les taux obligataires. Les investisseurs ne craignant plus un défaut de paiement des Etats-Unis, ils se sont mis à racheter de la dette américaine, ce qui fait baisser les taux, qui évoluent en sens opposés des prix.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 3,59%, contre 3,64% la veille en clôture, au plus bas depuis deux semaines.