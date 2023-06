Fitch maintient sous surveillance la note AAA des Etats-Unis malgré l'accord sur la dette

À lire aussi

Fitch précise toutefois avoir "l'intention de lever la surveillance négative sur la note +AAA+ des États-Unis au 3e trimestre 2023", jugeant que "la cohérence et la crédibilité de l'élaboration des politiques, ainsi que les trajectoires budgétaires et de la dette attendues à moyen terme seront des facteurs clé de notre évaluation".

L'administration du démocrate Joe Biden et l'opposition républicaine ont mené des négociations tendues ces dernières semaines pour relever le plafond de la dette et ainsi permettre à la première économie du monde de continuer à payer salaires, retraites, dépenses de santé, ou encore factures, et de continuer à emprunter sur les marchés.

Cela a permis d'éviter in extremis un défaut de paiement, alors que les liquidités ne permettraient de tenir que jusqu'au 5 juin. Le texte permettra à Washington d'honorer ses paiements jusqu'à début 2025.

Mais pour Fitch, ces "affrontements politiques répétés autour du plafond de la dette et les suspensions de dernière minute (...) réduisent la confiance dans la gouvernance budgétaire et sur la dette".

L'agence de notation déplore même "une détérioration constante de la gouvernance au cours des 15 dernières années".