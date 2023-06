L'action Dassault Systèmes, intéressante mais bien valorisée

Le cours a enregistré une progression soutenue durant les 10 dernières années, avec un sommet boursier atteint à 56,82 euros en novembre 2021. Par la suite, le titre a été impacté par la hausse des taux d’intérêt qui a pénalisé la valorisation des valeurs de croissance, avec un recul de plus de 43% pour toucher un plus bas à 32,23 euros vers la fin 2022. Depuis le début de l’année, Dassault Systèmes a retrouvé une forme de stabilité boursière, avec un titre qui oscille entre 33 et 42 euros.

Progression des ventes

Pour les exercices 2023 à 2025, le consensus s’attend à une progression du chiffre d’affaires d’environ 8%, qui devrait s’accompagner d’une hausse de plus de 15% pour le résultat net par action. Le consensus est partagé sur le titre, avec 9 avis favorables pour 11 neutres et 4 négatifs. Les optimistes mettent généralement en avance les perspectives de croissance soutenues et plutôt rares parmi les actions européennes. Les pessimistes mettent plutôt en avant une valorisation qui reflète déjà largement ces perspectives favorables, avec un rapport cours / bénéfice proche de 50 pour 2023.

L’objectif moyen a eu tendance à se redresser légèrement depuis le début de l’année, ce qui est un signe favorable pour les perspectives boursières. Après avoir récemment publié des résultats en ligne avec les attentes pour le premier trimestre 2023, le groupe tiendra sa journée de rencontre avec les investisseurs (Capital Market Day) le vendredi 9 juin.

Retour sur Dollar General

Dollar General évoqué la semaine passée, s’est effondré de près de 20% durant la séance de jeudi suite à l’annonce de résultats trimestriels décevants, marqués par un recul de 3% pour le bénéfice par action. Le distributeur a été contraint d’abaisser ses objectifs pour le reste de 2023, en raison de conditions macroéconomiques plus difficiles que prévu. La direction s’attend désormais à un recul du bénéfice par action compris entre 0 et -8% pour l’exercice 2023/2024.