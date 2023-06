Valeurs technologiques en Bourse: où en est-on?

Les causes de cette forte chute sont diverses. D'une part, on a assisté à une décélération de la demande frénétique que l'on avait connue pendant la pandémie de Covid-19. De plus, le climat d'incertitude qui s'est installé suite à la guerre en Ukraine, à la montée de l'inflation et aux politiques des banques centrales a provoqué une baisse dans les dépenses de publicité de toutes les entreprises. "Des sociétés comme Meta ou Alphabet ont souffert de cette baisse des budgets publicitaires. Pour la première fois, le chiffre d'affaires de Meta a diminué au premier trimestre 2022. C'était inédit." La hausse des taux d'intérêt a, par ailleurs, provoqué une baisse des valorisations de ces actions. Les valorisations de ces entreprises ont ainsi diminué de moitié.

Vague importante de restructurations

Et, aujourd'hui, où en sommes-nous ? Les valeurs technologiques ne sont pas mortes. Loin de là. "On a assisté à un retournement de tendance en 2023. Le Nasdaq s'est ainsi apprécié de 15 à 20 % depuis le début de l'année. On s'attend à ce que la tendance de fond reparte à la hausse. Et ce, pour plusieurs raisons. La première concerne les anticipations sur les semi-conducteurs et le hardware qui sont favorables", note ce gérant de portefeuille. Les taux d'intérêt devraient également se stabiliser et sans doute accuser une baisse, ce qui est favorable pour les valorisations. On assiste également à une vague importante de restructurations. Il y a eu, aux États-Unis, des licenciements massifs dans les entreprises technologiques. "Ces sociétés commencent à penser à leurs marges. Elle coupe dans leurs effectifs. Il s'agit d'un changement de paradigme", épingle Norman Speyer.

Dans ce contexte général, il faut encore mentionner l’engouement que suscite l’intelligence artificielle. On peut parler ici d’une véritable révolution, d’une progression fulgurante qui sera très gourmande en semi-conducteurs.

Comment les investisseurs peuvent-ils se positionner dans un tel environnement ? "Selon une étude de Goldman Sachs, l'intelligence artificielle pourrait permettre une augmentation de 7 % du PIB mondial sur dix ans. Cela s'accompagnera d'une hausse de la productivité. On peut penser, dès lors, que cela tirera le marché des valeurs technologiques vers le haut", estime Norman Speyer. Dans une vision à long terme et dans le cadre d'une diversification du portefeuille, les investisseurs qui veulent se positionner sur ces valeurs peuvent investir dans un fonds dédié à ce secteur ou dans un ETF sur le Nasdaq ou dans un ETF à thème, spécialisé dans les valeurs technologiques. On y trouvera alors des noms tels que Nvidia, Microsoft, Meta ou Alphabet. Au début du cycle, ce sont surtout les sociétés de hardware et de semi-conducteurs qui bénéficient de la reprise. Ensuite, les entreprises de logiciels et les sociétés de conseil en digitalisation devraient suivre le mouvement.