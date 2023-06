"On opère comme une p*** de bourse non régulée aux États-Unis" : les propos d’un responsable de Binance qui ont poussé le gendarme boursier à agir

Et si la SEC a annoncé des poursuites contre la plateforme, elle s’attaque aussi au fondateur, Changpeng Zhao, pour allégations de violations des lois fédérales.

Et à en croire le fil Twitter du régulateur, il n’est pas le seul à être visé. Un des responsables de Binance est également épinglé et l’une de ses phrases a été republiée par la SEC, pour justifier, en partie, son intervention. “On opère comme une p*tain de bourse non régulée aux Etats-Unis frère”, aurait-il déclaré.

Le régulateur fédéral a également rappelé que Binance – lancée à Hong Kong en 2017 – aurait eu des pratiques illégales dans sa gestion des fonds de clients et de ses propres fonds et que la filiale américaine n’était pas indépendante du contrôle personnel de Changpeng Zhao.

Réponse amère

”Nous sommes déçus que la Securities and Exchange Commission (SEC) ait choisi de déposer une plainte aujourd’hui contre Binance en demandant, entre autres, une prétendue mesure d’urgence. Depuis le début, nous avons activement coopéré avec les enquêtes de la SEC et nous avons travaillé dur pour répondre à ses questions et à ses préoccupations”, a publiée la plateforme sur son “blog”, hébergé sur son site.

“Plus récemment, nous nous sommes engagés dans des discussions approfondies de bonne foi pour parvenir à un règlement négocié afin de résoudre leurs enquêtes. Mais malgré nos efforts, la SEC a abandonné ce processus en déposant sa plainte aujourd’hui et a choisi d’agir unilatéralement et d’engager des poursuites. Nous sommes découragés par ce choix”, peut-on encore lire sur le blog.

”Le plus surprenant est peut-être que les actions de la SEC sapent le rôle de l’Amérique en tant que plaque tournante mondiale de l’innovation et du leadership financiers. Les lois sur les actifs numériques sont encore peu développées dans la plupart des pays du monde, et la réglementation par l’application de la loi n’est pas la meilleure voie à suivre. Un cadre réglementaire efficace exige un engagement politique collaboratif, transparent et réfléchi – une voie que la SEC a abandonnée”, renchérit le post du blog, en tacle à l’administration américaine.

Le bitcoin a un peu souffert après l'annonce de la SEC lundi soir. ©D.R.