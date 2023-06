La valorisation d'Oracle est revenue sur les sommets de la fin 2021, le consensus est prudent

Le titre a triplé de valeur durant la dernière décennie, avec notamment une forte progression de la rentabilité durant la pandémie lorsque les entreprises ont accéléré leur transition digitale à marche forcée. Après avoir flirté avec la barre des 100 dollars à la fin 2021, le titre a corrigé dans la foulée du secteur technologique pour tomber sur un plus bas à 60,80 dollars en octobre 2022. Depuis, Oracle a été un des principaux bénéficiaires du retour des investisseurs vers les actions technologiques, le cours ayant pratiquement doublé pour permettre à Oracle d’effacer totalement les pertes de l’année dernière.

Les analystes sont devenus prudents

Au niveau actuel, le consensus est redevenu prudent sur le titre, avec une majorité d’avis neutres (19 sur 32) et un objectif moyen (102 dollars) qui se situe en dessous du niveau du cours. Le groupe s’est fortement endetté ces dernières années pour financer son programme de rachat d’actions propres (plus de 100 milliards de dollars durant les quatre dernières années), ce qui limite la capacité du groupe à pouvoir réaliser des investissements et des acquisitions dans un futur proche. La dette nette du groupe atteint actuellement 80 milliards de dollars, soit plus de trois fois le résultat opérationnel.

Cours de Bourse d'Oracle. ©IPM Graphics

Ce lundi 12 juin, le groupe présentera ses chiffres pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022-2023. Le marché s’attend à un résultat par action qui devrait ressortir à 1,58 dollar, en progression de 2 % par rapport à la période comparable de l’exercice précédent. Plus que les chiffres, qui ne devraient fondamentalement surprendre, ce seront les attentes pour l’exercice en cours qui seront plus particulièrement suivies.

Retour sur Dassault Systèmes

Le cours de Dassault Systèmes évoqué ici la semaine passée, a subi d’importantes prises de bénéfice suite à la tenue de sa journée de rencontre avec les investisseurs. La direction a annoncé s’attendre à un doublement de son bénéfice par action durant les cinq prochaines années, un objectif toutefois jugé conservateur par les analystes qui s’attendaient à des annonces plus ambitieuses. Le titre a terminé la séance de vendredi en recul de 2,5 %.