"Les investisseurs voient la lumière au bout du tunnel": fin de séance (enfin) optimiste sur les marchés

Wall Street prolongeait son élan haussier: le Dow Jones gagnait 0,12%, le S&P 500 0,32% et le Nasdaq 0,70% vers 15H45.

En Europe, moins à la fête depuis trois semaines, les places financières ont terminé sur une hausse modeste, contrebalançant une bonne partie de leur baisse de la semaine passée. Paris a gagné 0,52%, Francfort 0,93% et Londres, pénalisé par les matières premières, n'a gagné que 0,11%.

Chez nous, le Bel20 a clôturé sur une légère hausse de 0,07%.

Valeurs de clôture du Bel 20 ce 12 juin à la Bourse de Bruxelles:

AB InBev - 51,05 (51,17)

Ackermans + 155,30 (154,20)

Aedifica + 67,15 (66,45)

Ageas - 37,28 (37,63)

Aperam - 31,89 (31,91)

arGEN-X + 370,00 (364,50)

Barco + 24,92 (24,70)

Cofinimmo - 75,45 (75,85)

D'Ieteren + 172,30 (170,20)

Elia - 116,70 (117,30)

Galapagos - 39,34 (39,95)

GBL + 72,58 (72,44)

KBC - 61,96 (62,44)

Melexis + 89,60 (88,10)

Proximus - 7,17 (7,34)

Sofina + 204,60 (204,00)

Solvay + 105,85 (104,65)

UCB - 84,98 (85,66)

Umicore + 27,56 (27,46)

WDP - 26,54 (26,78) IRG/

"Un tournant" aux USA ?

Aux Etats-Unis, "on a vécu un tournant", explique Jack Ablin, de Cresset Capital, qui attribue ce pivot aux récents indicateurs qui ont montré que l'économie américaine et l'inflation décéléraient, sans que l'activité ne cale pour autant.

"La crainte était que l'inflation allait rester élevée et que la Fed allait continuer à monter ses taux, sapant la rentabilité et la croissance" des entreprises, a rappelé l'analyste. "Mais désormais, les investisseurs voient la lumière au bout du tunnel", à savoir la fin prochaine du cycle de resserrement monétaire et le reflux de l'inflation.

Toute l'attention des investisseurs est tournée vers la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) de mardi et mercredi et celle de la Banque centrale européenne (BCE) de jeudi.

L'avis de brokers

Solvay (+1,2% à 105,85 euros) a été confirmé à « vendre » chez UBS, qui a toutefois été contraint de relever son objectif de 93 vers 95 euros dans l’attente de la scission du groupe en deux entités indépendantes d’ici la fin de l’année. « Nous manquons d’informations quant au partage des coûts et aux obligations entre les deux sociétés ». L’analyste estime que cette opération pourrait créer de la valeur pour les actionnaires à court terme. « L’étude de cas similaires semble montrer que c’est généralement le cas ».

Euronav (-0,9% à 15,01 euros) a été maintenu à « acheter » chez Kepler Cheuvreux, qui a relevé son objectif de 21 vers 23,9 euros. L’analyste estime que le groupe est bien positionné pour profiter des changements dans les lignes maritimes suite à la guerre en Ukraine, et par la hausse de la demande de pétrole brut. « Pour les prochaines années, la croissance de la flotte mondiale de pétroliers sera nulle, voire légèrement négative. Ceci devrait entraîner un climat plus favorable pour un relèvement des tarifs ».

MDxHealth (-0,6% à 0,36 euros) a récemment vu son objectif de cours descendre de 1,2 vers 0,9 euros chez KBC Securities, la recommandation étant toutefois maintenue à « acheter ». Cette révision est intervenue suite à l’annonce des résultats pour le premier trimestre. Si l’analyste s’attend à une progression plus rapide du chiffre d’affaires pour l’exercice en cours, il souligne que sa baisse d’objectif est liée à la récente augmentation de capital (43 millions d’euros) qui a encore davantage dilué les actionnaires existants.

Succession en question

Quelques minutes après l'annonce du décès de l'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, le titre de son groupe MediaForEurope (MFE, ex-Mediaset) a bondi. Il a gagné 2,32% à la Bourse de Milan, sur fond de spéculations sur l'avenir de l'empire de M. Berlusconi et d'éventuelles cessions de parts envisagées par ses héritiers.

Les taux d'intérêt des obligations de l'État italien baissaient plus que le reste des taux européens. Celui de la dette à dix ans valait 4,05%, contre 4,11% à la clôture de vendredi.