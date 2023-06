Pas encore de baisse des taux d'intérêt en vue : quelles conséquences pour vos placements?

Cependant, la Fed pourrait reprendre ce mouvement à la hausse si les conditions l'exigeaient. Il s'agit bien, en l'occurrence, d'une pause dans le mouvement de hausse et une baisse des taux n'est pas encore envisagée par ce banquier central. "Or, les marchés ont déjà deux pas d'avance. Ils se positionnent déjà sur une baisse des taux. Mais, aujourd'hui, on ne parle pas encore de baisse des taux d'intérêt. Nous n'entrevoyons pas cette baisse en 2023. En effet, l'inflation commence seulement à ralentir aux États-Unis. On le voit, par exemple, dans les prix des services hors loyers", constate Gilles Moec. Cela signifie concrètement que l'on devrait atteindre des taux juste en dessous de 4 % sans nouvelle augmentation à l'horizon de la fin de 2023 aux États-Unis.

Un autre scénario

De l'autre côté de l'Atlantique, la BCE est confrontée à un autre scénario. Même si l'on a assisté à une petite baisse de l'inflation, le problème des salaires est encore devant nous. Le risque d'une forte hausse des salaires endéans les 6 à 9 mois à venir est bien présent. "La BCE a un discours plus empirique que la Fed. Elle veut d'abord voir une décélération significative de l'inflation sur plusieurs mois avant d'arrêter la hausse des taux", souligne cet économiste.

Par ailleurs, il ne faudrait pas surestimer la résilience de l'économie américaine. Si cette économie semble forte, c'est principalement en raison de la bonne tenue des grandes capitalisations. Les plus petites entreprises souffrent. "Les grandes capitalisations comme les technologiques ou les entreprises énergétiques tirent les indices boursiers vers le haut. Mais, ailleurs, les performances sont loin d'être positives. Le durcissement des conditions monétaires commence à avoir un réel impact sur les entreprises. Les banques durcissent leurs conditions de prêts et les demandes de crédits accusent une baisse aux États-Unis", ajoute Gilles Moec. Même si le niveau de l'emploi est toujours bon, l'investissement résidentiel diminue.

Au vu de ces éléments, cet économiste est prudent. Il prévoit une croissance américaine négative au troisième et quatrième trimestre de 2023 et, de ce fait, il faut s’attendre à une correction sur les marchés. Il faudra alors tenir compte des effets de cette baisse de PIB sur les marges des entreprises. En ce qui concerne les marchés européens, ils semblent mieux évalués car ils ne comptent pas sur une baisse des taux d’intérêt. Ils n’ont pas non plus l’effet sectoriel que l’on constate aux États-Unis. Même si ces marchés ont affiché une belle performance au début de cette année, on assiste aussi à un ralentissement de la confiance. Les excès d’épargne ont disparu, les demandes de crédits diminuent et l’Allemagne est en récession technique. Il faudra également suivre l’évolution des marges bénéficiaires en Europe. La prudence s’impose donc sur les marchés boursiers jusqu’à la fin de l’année.