La Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,55%, la Bourse de Londres de 0,25% et la Bourse de Francfort de 0,74%. Le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles prenait 0,30%, à 3 653.10 points vers 9H05 heure belge.

Après que l'indice américain S&P a clôturé à un plus haut sur 13 mois, l'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo a avancé de 1,8% et dépassé le seuil des 33.000 points, pour la première fois depuis juillet 1990.

En Chine, Shanghai prenait 0,15% et Hong Kong 0,58% dans les derniers échanges.

Au cours d'une semaine chargée sur le plan monétaire, la banque centrale chinoise a ramené mardi, à la surprise des analystes, son taux d'intérêt directeur à court terme de 2% à 1,9%, pour soutenir l'activité dans un contexte d'essoufflement de la reprise post-Covid du pays.

"Il s'agit de la première baisse de ce taux depuis août 2022", soulignent les analystes de la Deutsche Bank.

Le yuan a reculé par rapport au dollar et les rendements des obligations d'État à 10 ans ont baissé de 4,4 points de base "pour atteindre leur plus bas niveau depuis septembre", à 2,62% vers 07H35 GMT, précisent encore les analystes.

En Europe, après une ouverture en hausse, les indices continuaient d'avancer nettement: Paris gagnait 0,73%, Londres 0,20%, Francfort 0,54% et Milan 0,25% vers 07H35 GMT.

Depuis plus d'une semaine, les marchés mondiaux attendent le comité de politique monétaire de la Fed qui se réunit mardi et mercredi, et sa décision à 20H30 (heure de Paris) mercredi.

Les investisseurs prévoient largement que l'institution monétaire américaine décide de ne pas augmenter son principal taux directeur en juin, après dix hausses consécutives. Ils tablent toutefois sur une hausse supplémentaire en juillet.

Dans ce contexte, "les chiffres d'inflation aux Etats-Unis publiés mardi en début d'après-midi pourraient sceller la décision de la Fed", écrit Alexandre Baradez, analyste d'IG France dans une note.

La publication de l'indice des prix à la consommation de mai (CPI), indicateur d'inflation américain majeur, est attendu à 12H30 GMT.

"Le consensus attend un ralentissement sensible de l'inflation globale à 4,1% sur un an (contre 4,9% le mois précédent) ainsi qu'une petite détente de l'inflation de base (hors alimentation et énergie) à 5,3% contre 5,5% précédemment", précise l'analyste.

Le SVB endosse le drapeau britannique

La branche britannique de la banque californienne en faillite Silicon Valley Bank (SVB), acquise en mars par la banque britannique HSBC (+0,69% à Londres vers 07H30 GMT) pour une livre symbolique, prend mardi le nom de sa maison-mère et devient Silicon Valley Bank UK (SVB UK).

Assasin's Creed en réalité virtuelle

L'éditeur de jeu vidéo français Ubisoft (+1,73% à Paris vers 07H30 GMT) a annoncé lundi qu'une version en réalité virtuelle d' "Assassin's Creed", l'une des séries les plus populaires de son catalogue depuis son lancement en 2007, sera disponible d'ici la fin de l'année.

Légère remontée des prix du pétrole

Les prix du pétrole remontaient un peu mardi après avoir lâché plus de 2% la veille à l'approche de la décision de politique monétaire de la Fed, les investisseurs craignant qu'une éventuelle hausse de taux d'intérêt pèse sur l'activité économique et donc la demande de brut.

Vers 07H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, prenait 0,77% à 72,40 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, gagnait 0,52% à 67,47 dollars.

L'euro gagnait 0,39% par rapport au dollar, à 1,0799 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 0,73% à 26.085 dollars.