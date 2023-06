Colruyt s’envole en Bourse : “Le groupe a bénéficié des grèves chez Delhaize”

Quelles perspectives pour les investisseurs ? La Libre a interrogé un analyste spécialiste du groupe, qui souhaite rester anonyme, afin de décrypter les tendances pour ces prochains mois : “Je ne suis pas surpris par la hausse de l’action. En effet, hier le groupe a annoncé une grosse surperformance par rapport au marché, avec une profitabilité bien meilleure qu’attendue sur la seconde partie de l’exercice 2022-2023 qui s’est terminé en mars”.

Des résultats meilleurs que prévus

Le profit EBIT (Earnings before interest and taxes) communiqué est de 156 millions d’euros, soit 13 % de plus que les 138 millions attendus. De plus, la marge a diminué mais moins que prévu sur le deuxième semestre de l’exercice, et en particulier dans le retail, département le plus important du groupe qui représente 80 % des ventes. “Le groupe Colruyt a également bénéficié des grèves chez Delhaize et des rayons moins riches de son principal concurrent”, ajoute l’analyste.

Colruyt est leader en Belgique et sa part de marché a encore augmenté de 30,8 % à 31 % sur le dernier exercice. Cette part de marché a continué de croître sur le début de l’année et la hausse devrait se poursuivre en 2024. De plus, les prévisions de Colruyt sont meilleures qu’attendues : “Pour moi, le groupe s’attend à entre 12 et 20 % de hausse de l’EBIT en 2024, donc le consensus devrait augmenter de plus de 10 % par rapport à aujourd’hui”.

Colruyt s’est également séparé via sa filiale Virya Energy, dont il est actionnaire à 69,9 %, de son parc éolien offshore. Le Japonais JERA en a fait l’acquisition pour 1,55 milliard d’euros, ce qui explique une partie des résultats du groupe belge. “C’est la première fois que l’entreprise donne une estimation chiffrée de son gain en capital, entre 600 et 700 millions d’euros pour l’exercice 2023-2024, contre 550 millions d’euros de plus-value attendus auparavant”, appuie l’analyste financier.

En outre, malgré les rumeurs, une sortie de la cote ne serait pas probable à court terme. L’actionnariat du groupe est dominé par Korys, la société d’investissement de la famille Colruyt (69 %), et par Colruyt lui-même. Le flottant reste donc limité.

Pression concurrentielle croissante

”Par le passé, il y a eu beaucoup de spéculations sur une possible sortie de la cote. Mais grâce à la vente de son parc éolien offshore, Colruyt dispose des ressources suffisantes pour racheter le flottant et avoir un actionnariat de la famille à 100 %, détaille l’analyste. Or, l’entreprise a annoncé que le CEO Jef Colruyt serait remplacé par du management professionnel hors famille (en la personne de Stefan Goethaert, NdlR). Pourquoi effectuer une telle opération avant de reprendre le contrôle total ? Pour moi, la probabilité est faible à court terme, le groupe souhaite poursuivre sa stratégie actuelle”.

Par le passé, le groupe est connu pour avoir été le plus rentable du monde et pour être un exemple de profitabilité. Mais avec l’inflation, on peut se demander s’il pourra rester compétitif face à la force de frappe de Delhaize et Carrefour : “Rappelons que Colruyt est présent uniquement en Belgique, en opposition à la diversité géographique d’un Delhaize présent aux États-Unis ou aux Pays-Bas. On observe une pression concurrentielle accrue, avec l’arrivée de Jumbo ou Albert Heijn au nord du pays, sans compter les hard discounters comme Lidl ou Aldi. Colruyt est leader en Belgique, mais c’est peut-être l’enseigne la plus exposée à cette concurrence croissante”, conclut l’analyste marché.