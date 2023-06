La Bourse de New York ouvre en ordre dispersé avant la décision de la Fed

Après un indice des prix à la consommation (CPI) annoncé en baisse mardi à 4% sur un an en mai au lieu de 4,9% un mois plus tôt, c'était au tour des prix à la production de montrer un net recul mercredi. Ces prix de gros ont baissé en mai de 0,3% par rapport à avril, plus qu'attendu, et n'ont augmenté que de 1,1% sur un an, un signal positif supplémentaire pour la Fed.

La Banque centrale qui doit annoncer sa décision à 18H00 GMT, devrait faire une pause dans ses hausses de taux pour se donner le temps d'évaluer l'effet sur l'inflation et l'économie de ses tours de vis précédents, estiment les analystes.

"Les données sur l'inflation vont dans le sens d'une pause de la Fed dans sa campagne de hausses des taux", a noté Art Hogan de B. Riley Wealth Management. Pour sa part, Art Hogan "croit que la dernière hausse des taux est passée". "Si cela s'avère vrai, on devrait voir le marché poursuivre sur son élan dans les secteurs moins recherchés jusqu'ici comme l'énergie, l'industrie, les soins et les petites capitalisations", assure l'analyste.

Les investisseurs vont toutefois scruter les nouvelles prévisions de la Fed, notamment les fameux "dot plots" ou projections moyennes du niveau des taux, ainsi que la conférence de presse du président Jerome Powell à 18H30 GMT, pour discerner ce que le Comité monétaire va faire à la réunion suivante, les 25 et 26 juillet.