Recticel vend sa division mousse à Carpenter avec un rabais de 200 millions. Mais le CEO l'assure, “c’est un très bon deal”

Et ce dernier de préciser que la réduction du prix est en fait de 150 millions et pas 200 millions compte tenu d’un changement de périmètre. Recticel garde la compagnie américaine Soundcoat spécialisée dans l’isolation thermique et acoustique et sa participation de 33 % dans l’entreprise italienne Orsa Foam. “Ce qui colle très bien avec notre positionnement en pure player de l'isolation”.

”Le prix obtenu correspond à un multiple de 7,5 de l’Ebitda (résultat opérationnel) à un moment où ces multiples sont sous pression. C’est un très bon deal. Celui d’origine était exceptionnel”, insiste le CEO.

Du cash et des ambitions

Le contrat de vente prévoyait une clause MAC (Material Adverse Changes) par laquelle l’acheteur pouvait se retirer si l’impact MAC dépassait les 25 millions de dollars. Or, quelques mois après l’annonce de l’accord, la guerre en Ukraine a éclaté, “ce qui a pesé sur le business. Plutôt que cette clause MAC soit évoquée les deux parties ont préféré se mettre autour de la table pour trouver un juste accord”, poursuit Olivier Chapelle.

Suite à cette vente, Recticel se trouve aujourd’hui “avec 150 à 170 millions de cash qui permettent de voir l’avenir de manière positive dans une période un peu incertaine. Nous avons des ambitions de croissance, des idées et des contacts”, explique-t-il encore.

L’annonce que Carpenter voulait revoir le prix à la baisse avait contribué à mettre le cours de l’action sous pression. Le cours reprenait mercredi matin 7 % à 12,16 euros. “Bien que l’impact sur le prix de vente soit plus sévère que prévu, nous sommes soulagés que l’accord soit enfin concrétisé. Le groupe reste un acteur très bien positionné sur le marché européen de l’isolation”, souligne l’analyste de Degroof Petercam.