Les Bourses européennes, perturbées par les décisions de la BCE et de la Fed, clôturent en baisse

Paris a lâché 0,51%, Milan 0,28%, Francfort 0,13%, tandis que Londres a gagné 0,34%. Sur les autres marchés, l'euro se renforce nettement face au dollar et les taux des emprunts des Etats remontent après la réunion de la BCE.

Sur le Vieux continent, comme anticipé par les marchés, la Banque centrale européenne a décidé d'une hausse de 0,25 point de pourcentage et "il est très probable que nous continuerons à augmenter nos taux en juillet", a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE à l'issue de la réunion de politique monétaire.

L'institution a également relevé, dans ses prévisions actualisées jeudi, les hausse des prix anticipées jusqu'en 2025: l'inflation devrait atteindre 5,4% en 2023, contre 5,3% prévu en mars, puis 3,0% en 2024 et 2,2% en 2025, pas loin de l'objectif de 2% visé à terme.

"La révision à la hausse des prévisions d'inflation sous-jacentes par la BCE souligne ses préoccupations concernant les pressions sur les prix", souligne Charles Seville responsable économique chez Fitch.

Statu quo de la Fed

Mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé de ne pas relever ses taux directeurs, une première depuis mars 2022 et après dix hausses consécutives. Toutefois, la quasi-totalité de ses membres sont favorables à une nouvelle remontée des taux pour juguler l'inflation a précisé Jerome Powell, président de l'institution, lors d'une conférence de presse mercredi soir.

Les prévisions d'évolution des taux de la Fed des différents membres suggère "deux hausses de taux supplémentaires, ce qui constitue une surprise" plus restrictive que prévu par les investisseurs, souligne Vincent Juvyns, stratégiste chez JP Morgan AM. Par ailleurs, les indices américains se sont aussi montré sensibles au niveau de la consommation qui a connu de nouveau une légère hausse aux Etats-Unis en mai, supérieure aux attentes du marché.

Dans le sillage des décisions des banques centrales, les taux d'intérêt souverains des Etats européens progressaient, les taux courts en particulier, étant plus sensibles aux anticipations des politiques monétaires. Le rendement de la dette allemande à deux ans valait 3,05%, contre 2,98% à la clôture de mercredi.

Sur le marché obligataire, les taux d'emprunt des Etats européens sont remontés: l'allemand à 10 ans a terminé à 2,50% contre 2,44% la veille, le français à 3,01% contre 2,97%. Aux Etats-Unis vers 16H10 GMT, à l'inverse, les bons du Trésor à dix ans se détendaient à 3,73% contre 3,78% après avoir nettement monté en début de semaine.

Valeurs de clôture du jeudi 15 juin des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 53,08 (52,32)

Ackermans - 154,60 (155,40)

Aedifica - 66,00 (66,25)

Ageas - 37,96 (38,16)

Aperam - 33,26 (33,34)

arGEN-X - 360,80 (364,20)

Barco - 24,70 (24,92)

Cofinimmo - 74,95 (75,50)

D'Ieteren - 172,40 (173,00)

Elia + 115,90 (114,80)

Galapagos - 38,52 (38,58)

GBL + 73,42 (73,38)

KBC - 63,14 (63,64)

Melexis - 90,05 (90,60)

Proximus - 7,20 (7,20)

Sofina - 202,00 (205,20)

Solvay - 107,35 (108,15)

UCB + 84,80 (83,94)

Umicore - 27,59 (27,93)

WDP - 26,34 (26,38)

L'avis du Broker sur X-Fab, Colruyt et ArgenX

X-Fab (-1,70% à 9,82 euros) (-,% à , euros) a été confirmé à « acheter » chez Deutsche Bank, qui a relevé son objectif de 9,5 vers 11 euros. Cette révision fait suite à la journée de rencontre avec les investisseurs, qui s’est tenue la semaine dernière à Paris. « La direction a donné de nouveaux objectifs à l’horizon 2026, significativement supérieurs à ceux donnés précédemment », notamment un objectif pour le chiffre d’affaires propulsé de 1 vers 1,5 milliards d’euros. « Le groupe avait annoncé un plan d’investissement en février pour faire face à la hausse de la demande ».

Colruyt (-0,7,% à 34,04 euros) a été relevé de « sous-pondérer » vers « pondération en ligne » chez Barclays Capital, qui a également propulsé son objectif de 19 vers 30 euros. « Nous sommes devenus plus optimistes sur les perspectives de croissance bénéficiaire, même si des incertitudes subsistent à plus long terme ». L’analyste estime également qu’il n’est pas certain que le changement de CEO entraînera une modification de la politique commerciale. « Jef Colruyt va présider le conseil d’administration et reste le principal actionnaire ».

ArgenX (-0,93% à 360,8 euros) a reçu un premier avis « vendre » de la part de Société Générale, avec un objectif de cours fixé à 223 euros. L’analyste se montre significativement moins enthousiaste que le reste du consensus, même s’il estime que le chiffre d’affaires pourrait quadrupler voire même quintupler durant les dix prochaines années. « Le consensus sous-estime l’arrivée probable de produits concurrents ».