La Fed a laissé les taux inchangés dans une fourchette de 5,00% et 5,25% mais les prévisions moyennes du Comité monétaire les voient monter à 5,60% d'ici la fin de l'année, ce qui impliquerait deux nouvelles hausses de 25 points de base. "Le ton (de la Fed) est belliciste (...) mais il est important de garder à l'esprit que ces prévisions moyennes des taux ("dot-plots") n'ont pas toujours été une projection exacte de l'évolution de la politique monétaire", a tempéré Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Réaction à la décision de la BCE et de la Chine

Wall Street réagit aussi au relèvement d'un quart de point de pourcentage des taux de la Banque centrale européenne (BCE) annoncé jeudi avant l'ouverture du marché, et aux commentaires de la présidente Christine Lagarde, indiquant qu'une autre hausse se profilait en juillet.

À lire aussi

Enfin, les marchés digèrent les mesures de relance de la Chine qui a abaissé jeudi un taux de référence pour les prêts à moyen terme et injecté dans l'économie 237 milliards de yuans (30,6 milliards d'euros). Mardi à la surprise des analystes, la banque centrale chinoise avait déjà réduit son taux d'intérêt directeur à court terme. La séance s'est en outre ouverte sous un flot d'indicateurs américains mitigés.

Consommation en hausse mais moins de production

La consommation aux Etats-Unis a connu une légère hausse en mai, les ventes au détail progressant de 0,3% par rapport au mois précédent, soit davantage que les attentes du marché. Sur un an, la progression des ventes au détail est de 0,7%, sous l'effet principalement des ventes en ligne ainsi que des bars et restaurants.

Dans le même temps, la production industrielle en mai a chuté de 0,2%, un recul inattendu. L'activité manufacturière dans les régions de New York et de Philadelphie, elle, a connu des fortunes diverses, enregistrant un léger mieux à New York mais un 10e repli d'affilée dans la région industrielle de Philadelphie.

Meilleure nouvelle du côté de l'inflation: les prix à l'importation ont reculé de 0,6% en mai.