Bourse de Bruxelles: le BEL 20 progresse légèrement après la hausse des taux de la BCE

Barco (25,02) et Elia (117,30) étaient en tête avec des mieux de 1,3 et 1,2%, arGEN-X (365,20) regagnant de même 1,2%. UCB (85,30) et Galapagos (38,63) étaient positives de 0,6 et 0,3% alors que Solvay (104,65) chutait de 2,5%. AB InBev (53,46) et Ageas (38,17) gagnaient 0,7 et 0,5% à l'inverse de KBC (63,08) qui cédait 0,1%.