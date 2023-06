Zoom : pour Equinix, les attentes sont régulièrement révisées à la hausse

Le secteur immobilier américain est beaucoup plus diversifié qu’en Europe. Un des segments les plus originaux est constitué par des groupes qui détiennent des centres de données, avec notamment des groupes comme Iron Mountain, Digital Realty ou encore Equinix. Il s’agit d’une manière originale de s’exposer indirectement sur la croissance d’internet et sur la digitalisation croissante de la société, tout en recevant des flux réguliers de dividendes. Equinix est le plus important sur ce segment, et opère près de 250 centres de données répartis sur tous les continents. Les clients sont principalement des entreprises (télécoms, services financiers, services réseau, spécialistes du cloud, etc.), avec plus de 90 % des revenus qui sont récurrents.