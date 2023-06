Inflation, fin du "zéro Covid" en Chine, incertitude américaine : quels sont les risques économiques à l'aube de l'été ?

"Le premier point sur lequel je voudrais attirer l'attention est la situation en Chine. On a souvent vu ce pays comme étant le vecteur qui pourrait sauver la croissance en 2023 comme cela a été le cas en 2008. Or, en 2008, la situation était différente. La relance chinoise était axée sur les infrastructures et l'immobilier. Aujourd'hui, l'évolution de la croissance chinoise est surtout guidée par la consommation domestique", estime Charles-Henri Kerkhove. Avec la fin de la politique zéro Covid, l'épargne accumulée par les Chinois commence à être réinjectée dans l'économie mais surtout vers le tourisme et les biens de luxe mais pas dans l'industrie ou l'immobilier. La relance est donc assez limitée d'un point de vue sectoriel. Les sociétés occidentales ont aussi revu leurs chaînes d'approvisionnement de façon à ne plus être trop dépendantes de l'un ou l'autre pays pour leurs ressources. "La Chine ne viendra donc pas à la rescousse de l'économie mondiale."

Une autre source d'inquiétude reste d'actualité : le niveau de l'inflation.

La santé du système financier américain

Une autre préoccupation est aussi bien présente : la santé du système financier américain. Les diverses faillites n'ont pas eu un effet boule de neige sur l'ensemble du secteur. "Néanmoins, les clients des petites et moyennes banques américaines retirent leurs dépôts de ces banques pour les placer dans de plus grands établissements réputés plus sûrs. De ce fait, cette situation combinée avec la hausse des taux d'intérêt aura un effet néfaste sur le financement des petites et moyennes entreprises américaines. Or, ces entreprises sont véritablement le cœur de l'économie américaine", prévient ce spécialiste des marchés.

À lire aussi

Une autre source d'inquiétude reste d'actualité : le niveau de l'inflation. On assiste cependant à une baisse de la pression sur les prix de l'énergie et des matières premières. Mais l'inflation de base (core inflation) reste encore bien au-dessus des 2 % souhaités par la BCE. "Dès lors, les attentes concernant une baisse des taux d'intérêt nous paraissent trop optimistes. L'inflation sur les services reste encore persistante. C'est pour nous encore un facteur de risque."

Et quid d’une éventuelle récession ? De ce côté, il faut admettre que l’Allemagne est déjà en récession avec deux trimestres consécutifs de croissance négative. Mais c’est une récession faible sans hausse de chômage concomitante. Cette récession n’est donc pas dramatique et l’on s’attend plutôt à un atterrissage en douceur de l’économie.

Comment orienter ses placements dans ce contexte ? "Nous sommes, pour l'instant, sous-pondérés en actions. Nous sommes prudents aussi en raison des risques géopolitiques. Il convient alors de se concentrer sur des sociétés de qualité et sur des actifs défensifs plutôt que cycliques avec une préférence pour des secteurs comme la santé ou les biens de consommation de base. On peut aussi privilégier certaines valeurs technologiques", conseille Charles-Henri Kerkhove.

Au niveau obligataire, la préférence va aux obligations d’entreprises de qualité et aux obligations gouvernementales. Il est aussi conseillé de garder une position en liquidités.