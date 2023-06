Un trésor de 800 pièces d'or découvert dans un champ de maïs

Que recèle ce trésor ? Des dollars américains en or pour 95 % du lot, qui intéressent au plus haut point les numismates, d’autant que certaines pièces n’ont été frappées qu’à un très faible nombre d’exemplaires, et que certains n’ont jamais servi dans le commerce. Elles sont donc dans un état parfait (”Mint”). Selon Govmint.com, “La découverte la plus étonnante de ce magot est sans doute celle de dix-huit pièces de 20 dollars Gold Liberty de 1863, l’une des dates les plus rares de la série des 20 dollars Liberty ! Cette pièce atteint souvent un prix à six chiffres”. Même en mauvais état, une pièce de 20 dollars pèse 33,436 grammes, dont 90 % d’or fin. Soit un peu plus d’une once d’or qui se traite aujourd’hui autour de 1 900 dollars.

À la frontière du Nord et du Sud

Mais, pourquoi donc avoir enterré un jour ces pièces ? Selon les experts du site Govmint.com, il s’agirait d’un cas assez courant à l’époque de la guerre civile américaine puisque le Kentucky se trouvait à la frontière entre le Nord et le Sud, et que cet État était fréquenté de ce fait par les trafiquants en tous genres, de hors-la-loi. En outre, les habitants de l’État étaient partagés sur cette guerre, les uns combattant pour le Nord, les autres pour le Sud. On se souviendra que l’origine de ce confit était la volonté des États du Nord d’abolir l’esclavage. Les Américains viennent d’ailleurs le lundi 19 juin de commémorer cette abolition.

Bref, dans ces temps chahutés, les habitants les plus riches préféraient donc cacher une partie de leur fortune pour éviter de se la faire dérober. Et comme c’est le cas lors de confits armés, beaucoup de citoyens disposaient d’un peu d’or, en guise de viatique. Mais à cette explication, certains préfèrent les légendes, comme l’idée que cette fortune cachée pourrait être le produit des larcins de la bande de Jesse James. On parle aussi des économies d’un riche homme d’affaires de Louisville… La chasse au trésor est un sport local. Des sites Internet y sont consacrés.