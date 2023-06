Les Bourses européennes dans le rouge, après plusieurs semaines de gains

La Bourse de Paris a lâché 0,27% à l'issue de la séance, la Bourse de Francfort 0,55% et la Bourse de Londres 0,25%.

Valeurs de clôture du mardi 20 juin des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 52,00 (52,34)

Ackermans - 151,00 (151,40)

Aedifica - 63,85 (64,40)

Ageas - 36,66 (36,80)

Aperam - 31,89 (32,78)

arGEN-X + 361,20 (360,10)

Barco - 24,52 (24,94)

Cofinimmo - 73,10 (74,05)

D'Ieteren - 162,30 (163,90)

Elia + 115,40 (114,80)

Galapagos - 37,92 (38,09)

GBL - 72,10 (72,36)

KBC - 63,34 (63,42)

Melexis - 87,95 (89,20)

Proximus - 7,06 (7,10)

Sofina + 193,30 (193,20)

Solvay - 99,64 (100,45)

UCB + 84,74 (84,20)

Umicore - 26,20 (26,44)

WDP - 25,96 (26,18)

Avis des brokers pour Mithra Pharmaceuticals, Colruyt et Greenyard :

Mithra Pharmaceuticals (-5,69% à 2,41 euros) a été descendu d’"acheter" vers "conserver" chez ING, qui a ajusté son objectif vers 2,8 euros. L’analyste met en avant plusieurs risques sur le dossier (en premier lieu l’absence d’accord pour commercialiser le Donesta sur le marché américain), avec également un besoin important de refinancement durant la seconde partie de l’année. "La capitalisation représente à peine la moitié de l’endettement (300 millions existants d’euros), avec un risque de dilution significatif pour les actionnaires".

Colruyt (-3,72% à 32,88 euros) a été abaissé de "conserver" vers "réduire" chez KBC Securities, l’objectif étant fixé à 29 euros. L’analyste pointe que plusieurs éléments favorables ont fait grimper le cours de plus de 70% depuis le plancher atteint en décembre 2022. "Même si le point bas sur la marge opérationnelle a probablement été atteint, nous sommes encore loin d’avoir retrouvé le niveau historique de 5%". Et de noter que le distributeur cote désormais avec une prime de plus de 30% par rapport aux concurrents.

Greenyard (+0,28% à 7,07 euros) a vu son objectif descendre de 10 vers 9,5 euros chez Degroof Petercam, qui a confirmé sa recommandation à "acheter". L’analyste souligne que les résultats du groupe sont ressortis en ligne avec ses attentes durant l’exercice écoulé, de même que les objectifs donnés par la direction. "Les charges financières sont toutefois ressorties sur des niveaux plus élevés que prévu, ce qui a entraîné un ajustement de nos attentes bénéficiaires".