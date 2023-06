Vers 14H10 GMT, l'indice Dow Jones cédait 0,34%, le Nasdaq reculait de 0,85% et le S&P 500 se repliait de 0,48%.

La veille, après un long week-end, le Dow Jones s'était replié de 0,72% à 34.278 points, l'indice Nasdaq avait cédé 0,16% à 15.203,50 points. L'indice élargi S&P 500, qui avait atteint un plus haut depuis plus d'un an la semaine dernière, avait rendu 0,47% à 4.423,75 points.

Dans un discours devant une commission du Congrès, le président de la banque centrale Jerome Powell a martelé que "les tensions inflationnistes continuaient d'être élevées" et qu'il y avait encore "du chemin à faire pour ramener l'inflation à 2%", la cible de la Fed.

Il a surtout indiqué que "presque tous" les membres du Comité monétaire "s'attendent à ce qu'il soit approprié de relever encore quelque peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année".

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 25 et 26 juillet.

Presque 80% des investisseurs pensent désormais que la Réserve fédérale va donc encore relever son taux directeur d'un quart de point de pourcentage fin juillet, les faisant passer dans la fourchette de 5,25% à 5,50%, selon les calculs sur les produits à terme de CME Group.

Durant la matinée, le président de la banque centrale doit encore répondre aux questions des élus de la Chambre des représentants.

"Les questions vont se focaliser sur la mini-crise bancaire de mars ainsi que sur l'inflation et la manière dont la Fed va la réduire sans affecter plus que nécessaire un marché du travail constitué d'électeurs", a résumé Patrick O'Hare de Briefing.com.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'inflation au Royaume-Uni, la plus élevée des pays du G7, s'est maintenue en mai à 8,7% sur un an.

La Banque d'Angleterre, qui tente depuis des mois d'éteindre la flambée des prix, devrait jeudi augmenter de nouveau son principal taux d'intérêt, actuellement à 4,50%.

A la cote

A la cote, le titre d'Amazon chutait de 1% alors que l'autorité de la concurrence, la FTC, attaque le géant de la distribution en ligne pour sa façon avoir attiré de façon "trompeuse" de mener les consommateurs à souscrire à son abonnement "Prime".

Le transporteur express FedEx lâchait 1,32% à la suite d'une annonce de bénéfices trimestriels meilleurs que prévu, assombris par des perspectives ternes pour la suite.

L'action Tesla, qui a pris plus de 50% sur un mois, cédait 2,26% à 268 dollars après une dégradation de la part d'analystes de Barclays.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase, qui est dans le collimateur du régulateur de Wall Street, la SEC, gagnait 1,77% dans le sillage d'un bond du bitcoin. La cryptomonnaie vedette gagnait 4,09% à 29.320 dollars.

Sur le Nasdaq, les titres des semi-conducteurs reculaient comme Intel (-2,17%), AMD (-3%) ou même la coqueluche de l'intelligence artificielle Nvidia (-3,20%).

Les investisseurs ont aussi pris note des échanges tendus entre Washington et la Chine. Le président Joe Biden a qualifié le président chinois Xi Jinping de "dictateur", suscitant une immédiate rebuffade de Pékin qui a jugé cette remarque "absurde et irresponsable".

Ces échanges ont jeté un froid alors que le secrétaire d'Etat Antony Blinken a achevé lundi une visite de deux jours à Pékin, la première d'un chef de la diplomatie américaine en près de cinq ans.

Sur le marché obligataire, les taux se tendaient à 3,77% contre 3,72% pour ceux à dix ans et à 4,73% contre 4,68% pour ceux à deux ans.