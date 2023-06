La Bourse de Paris a ouvert en recul de 0,27% et Francfort de 0,17%. La Bourse de Londres a lâché 0,63% après la publication des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, plus tenace qu'espéré par les analystes. L'inflation, la plus élevée des pays du G7, n'a pas reflué en mai comme prévu par les analystes, stagnant à 8,7% sur un an comparé au mois précédent, selon l'Office national des statistiques (ONS).

Pour la troisième fois de suite, la Bourse de Bruxelles a ouvert également dans le rouge avec une baisse de 0,14% à 3.579,73 points.

L'Asie clôture en hausse

Après avoir ouvert dans le rouge, l'indice vedette Nikkei a terminé en progression de 0,56% à 33.575,14 points et l'indice élargi Topix a gagné 0,49% à 2.295,01 points. "Les marchés boursiers sont dans une attitude attentiste avant l'audition (du président de la Fed Jerome) Powell", a commenté Mitsushige Akino de Ichiyoshi Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.

M. Powell doit s'exprimer plus tard mercredi sur l'état de l'économie américaine devant la Chambre des représentants américains, avant un passage au Sénat jeudi, l'occasion pour les investisseurs d'en savoir plus sur les intentions de la Fed.

Les valeurs japonaises ont cependant été soutenues par un climat positif à Tokyo, notamment après le maintien par la Banque du Japon vendredi dernier de sa politique monétaire ultra-accommodante qui a fait refluer le yen, un facteur positif pour les entreprises exportatrices nippones.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng chutait de 2% vers 06H50 GMT sur fond de manque de confiance des investisseurs dans l'économie chinoise, après l'annonce mardi par la Banque centrale chinoise d'une baisse de deux de ses taux de référence, moins importante qu'espéré.

Le yen reflue, l'euro progresse

Le dollar montait par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 141,96 yens vers 07H15 GMT contre 141,47 yens mardi.

L'euro progressait aussi à 154,94 yens contre 154,45 yens mardi, tout en étant stable par rapport au dollar, à 1,0915 dollar contre 1,0918 dollar la veille.

Le marché du pétrole était dans le vert: après 07H00 GMT, le baril de WTI américain gagnait 0,55% à 71,58 dollars et celui de Brent de la mer du Nord 0,47% à 76,26 dollars.