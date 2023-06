Les marchés européens en baisse pour la quatrième séance consécutive

La Bourse de Paris a reculé de 0,79%, la Bourse de Londres de 0,76% et la Bourse de Francfort de 0,22%.

Valeurs de clôture du 22 juin des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 52,61 (51,68)

Ackermans - 148,80 (150,60)

Aedifica - 57,75 (61,15) ex-cp&ds

Ageas - 36,67 (36,80)

Aperam - 31,52 (31,93)

arGEN-X + 363,10 (358,10)

Barco - 23,02 (23,50)

Cofinimmo - 70,40 (71,10)

D'Ieteren - 160,30 (160,80)

Elia - 114,50 (115,00)

Galapagos + 37,39 (36,87)

GBL + 71,86 (71,70)

KBC - 62,28 (63,40)

Melexis + 87,60 (87,30)

Proximus - 6,88 (6,93)

Sofina - 189,40 (191,30)

Solvay - 99,52 (100,15)

UCB - 83,54 (84,10)

Umicore - 25,79 (26,17)

WDP - 25,12 (25,40)

Avis des brokers pour AB Inbev, ArgenX et Biocartis :

AB Inbev (+1,8% à 52,61 euros) a été remonté de "conserver" vers "acheter" chez Deutsche Bank, avec un objectif passant de 59 vers 60 euros. L’analyste estime que l’impact boursier de la polémique Bud Light devrait progressivement arriver à son terme. "Une baisse structurellement permanente des ventes a aujourd’hui été intégrée dans le cours", estime l’analyste. "Nous attendons une baisse des objectifs de la direction pour 2023 à l’occasion de la publication des résultats pour le deuxième trimestre".

ArgenX (+1,4% à 363,1 euros) a été maintenu à "acheter" chez Jefferies, le courtier faisant toutefois son objectif de 465 vers 497 dollars (environ 452 euros) pour le certificat coté aux Etats-Unis. L’analyste estime que l’Efgartigimod semble avoir un rôle à jouer dans le traitement des malades atteints de Covid Long. "Les premiers résultats des essais cliniques sont attendus pour le mois de novembre 2023", ce qui pourrait représenter une opportunité d’environ 565 millions de dollars pour cette indication.

Biocartis (-0,8% à 3,67 euros) a été confirmé à "accumuler" chez KBC Securities, qui a remonté son objectif de 1 vers 1,1 euro. Le groupe a annoncé une restructuration qui va permettre d’épargner 18 millions d’euros par an, dans le but d’atteindre l’équilibre au niveau du résultat opérationnel d’ici la fin de l’année prochaine. "Dans le même temps, certains projets de R&D vont être probablement rationalisés. Un chemin plus clair vers l’équilibre financier nous permet aujourd’hui de relever notre objectif".