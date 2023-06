Le cours de GlaxoSmithline est au plus bas depuis une décennie, et le rendement approche 4 %

La croissance du chiffre d’affaires est à l’arrêt depuis plusieurs années, et un nouveau recul est attendu pour 2023 suite à la baisse des ventes pour le traitement du Covid. Ce problème récurrent explique en grande partie pourquoi le cours est “coincé” entre 12 et 18 livres sterling depuis plus d’une décennie, et pourquoi l’objectif moyen du consensus fluctue entre 17 et 23 livres depuis cinq ans. L’objectif actuel du consensus (17,15 livres sterling) se situe d’ailleurs tout en bas de la fourchette historique.

GSK ©IPM Graphics

Ce mardi 27 juin, le groupe tiendra une journée de rencontre virtuelle avec les investisseurs, qui se focalisera sur le portefeuille de traitements sur les maladies infectieuses. Avant la tenue de cette réunion, le cours de GlaxoSmithkline a fortement grimpé ce vendredi suite à l’annonce qu’un accord à l’amiable avait été conclu dans le cadre d’une procédure judiciaire en Californie, où le groupe était soupçonné d’avoir caché les risques cancérigènes d’un ancien traitement (l’antiulcéreux Zantac).

Pipeline fourni

Pour les prochaines années, les perspectives pourraient s’améliorer. Les analystes estiment que le groupe dispose de plusieurs produits et vaccins prometteurs susceptibles de remettre à moyen terme le groupe britannique sur le chemin de la croissance. En attendant, le consensus reste globalement neutre (9 avis favorables sur 23) et la valorisation du titre est sur un niveau plancher, avec un rapport cours/bénéfice de seulement 10 sur base du bénéfice par action attendu pour l’année en cours. Le dividende (proche de 4 %) permet d’éviter tout risque de recul majeur du titre.

Retour sur Equinix (numéro du 17 juin) :

Le groupe spécialisé sur les centres de données a encaissé un recul de plus de 4 % durant les trois dernières séances de la semaine, suite à la tenue de sa journée de rencontre avec les investisseurs. Ceux-ci ont été plus particulièrement déçus par les commentaires sur les perspectives de croissance liées au déploiement des solutions d’intelligence artificielle. La direction a également pointé vers un ralentissement de la croissance durant les prochaines années.