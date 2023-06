Acheter et vendre des œuvres d’art par petits morceaux ? C’est possible

Tout le monde n’a pas les poches suffisamment profondes pour investir dans des œuvres d’art de premier plan. Les grosses fortunes sont de toute manière souvent les premières servies, en direct ou par le biais d’intermédiaires spécialisés. Et pourtant, d’ici quelques jours, il sera possible d’acquérir des œuvres majeures en Bourse, par la magie de la titrisation et du fractionnement. Arnaque en vue ? Non, c’est du sérieux. La société Artex Stock Exchange, basée au Liechtenstein, avec des antennes à Paris, au Luxembourg et à Londres, a mis sur pied un véritable marché boursier où vont être cotées des parts de sociétés dont l’actif est composé d’œuvres d’art. Ce fractionnement d’œuvres d’art au travers de fonds d’investissement existe déjà, mais chez Artex, il y a l’avantage d’une cotation sur un marché boursier réglementé, géré par des professionnels des marchés financiers et, bien entendu de spécialistes du marché de l’art. L’accès au marché se fait par l’intermédiaire de courtiers. Une manière d’avoir accès aux particuliers sans court-circuiter totalement un marché. Parce qu’Artex chasse ici sur les terres des grandes salles de vente, et sur celles des banquiers privés.