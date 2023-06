FTX, Bit4You, Binance, Coinbase : le secteur des cryptomonnaies doit-il s’inquiéter ?

Dans un autre contexte mais dans la même mouvance, Coinbase, la plateforme numéro 1 aux États-Unis, s’est aussi fait attaquer par la SEC. L’entreprise d’échange de cryptomonnaies est notamment accusée d’exercer les activités de courtiers, de bourse et agents de compensation à elle toute seule. Une pratique illégale en cas d’absence d’inscription à l’organisme de régulation des marchés financiers.

Une situation qui perturbe le marché, dans un contexte déjà instable pour les cryptomonnaies. Mais doit-on s’attendre à un effet domino, comme cela s’est déjà vu dans le passé ?

Un autre contexte

Difficile de ne pas penser à la faillite de la troisième plateforme mondiale FTX, survenue il y a un peu plus de six mois. L’effondrement de FTX a eu un effet d’entraînement dans le monde des cryptomonnaies, le prix du bitcoin tombait alors à son plus bas niveau depuis plus de deux ans, oscillant autour des 16 000 dollars. Idem pour la société belge Bit4You qui, en avril dernier, a dû suspendre ses activités et geler les avoirs de ses clients.

Seulement, nul ne peut dire pour l’instant si l’histoire va se répéter dans les cas des deux firmes Binance et Coinbase. D’autant plus que pour Kevin De Patoul, CEO de la plateforme belge Keyrock, il s’agit ici d’un tout autre contexte. “La situation est malgré tout extrêmement différente par rapport à FTX. Dans le cas de ce dernier, il y avait eu un retrait massif de la plateforme qui, très vite, n’était plus honorée. Puis l’implosion complète en trois jours. Ici, on est dans une dynamique différente avec une attention des différents régulateurs qui est plus importante. Binance continue d’opérer tout à fait normalement dans les juridictions où ils peuvent le faire.”

Plutôt que de voir les annonces des autorités de marchés financiers comme un mauvais signal, le directeur de Keyrock y voit une manière d’apporter de la clarté dans un milieu encore trop confus. Un moyen aussi de se préparer à l’avenir, dont l’accélération du digital va avoir indéniablement comme conséquence un meilleur encadrement des marchés, selon lui. “Je ne suis aucunement inquiet. Il y a une volonté de clarifier le marché et en même temps, on voit des acteurs tout à fait traditionnels comme BlackRock qui crée un ETF (fonds indiciels cotés en Bourse) Bitcoin, une nouvelle plateforme d’échange nommée EDX vient aussi d’arriver sur le marché. On voit donc de manière générale une continuité, si pas une accélération de la participation d’instructions sur les marchés digitaux", conclut Kevin De Patoul, assurant avoir pleinement confiance en l’avenir des marchés digitaux.