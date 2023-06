Les valeurs refuges sont-elles une illusion ?

Il faut aussi définir ce que l’on entend par perte de valeur. Fait-on référence à une perte de valeur nominale ou réelle, c’est-à-dire : qui tient compte de l’inflation ?

Parmi les valeurs refuges, l'or tient toujours le haut du pavé. C'est sans doute la première valeur à laquelle on fait référence. "Pourtant, cet actif ne correspond en rien à une valeur refuge. En effet, l'or peut connaître de très fortes fluctuations. Il est donc très volatil. Même en cas de guerre, qui pourrait encore payer de la nourriture avec des pièces d'or ? Cette idée de valeur refuge reflète donc une image qui n'est pas du tout réelle."

Bien immobiliers, terres agricoles, voitures de collection…

Dans ce domaine, une autre affirmation consiste à dire que l'immobilier est une bonne protection contre les aléas des marchés boursiers. Or, c'est une vision qui, si elle convainc beaucoup de Belges, n'est pas du tout partagée par d'autres pays comme les Pays-Bas, l'Espagne ou les États-Unis. "La valeur que l'on attribue à un bien immobilier est souvent une illusion car le propriétaire ne tient pas compte des frais, de la fiscalité ou des vacances locatives. Un immeuble peut aussi perdre de sa valeur en raison du changement de certaines normes ou par la baisse de l'attractivité de certains types de biens ou quartiers. Ce n'est donc pas la valeur refuge que l'on croit." De plus, il est très difficile d'estimer la valeur d'un bien immobilier avant de l'avoir vendu.

Certains investisseurs considèrent aussi certains actifs réels comme une protection pour leur patrimoine. On peut citer ici les forêts et terres agricoles, les œuvres d’art, le vin ou les voitures de collection. Mais, dans ces différents cas, la volatilité et la difficulté d’évaluer ces biens à leur juste valeur sont aussi importantes. Les modes évoluent et rien ne dit qu’une œuvre d’art se vendra à un meilleur prix que celui auquel on l’aura acquise. Quant aux obligations d’État, on a vu qu’elles étaient aussi soumises à une certaine volatilité. Une hausse des taux d’intérêt provoque une baisse de leur valeur. Ce type de placements n’immunisent donc pas les portefeuilles contre une hausse des taux d’intérêt réels. Même constat pour les cryptos-actifs qui ont fait preuve d’une grande volatilité.

Mais alors quelles sont les valeurs refuges ? "Le meilleur refuge, la meilleure protection dans un portefeuille est la diversification avec une décorrélation entre les actifs. Cela permet de compenser la baisse d'un actif par la hausse d'un autre. On peut donc diversifier son portefeuille entre les classes d'actifs. Et, au sein de ces classes d'actifs, on peut encore diversifier entre les secteurs et les zones géographiques", préconise Etienne de Callataÿ.

Une autre alternative serait de laisser son argent sur un livret d’épargne mais, dans ce cas, on est certain de perdre du pouvoir d’achat !