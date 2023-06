243 milliards de dollars d'actifs: Blackrock analyse la stratégie de grands "family offices"

Ces 120 acteurs représentent il est vrai quelque 243 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Et cette réorientation stratégique n’est pas anodine, si l’on sait que les gestionnaires d’actifs de familles très aisées inscrivent généralement leur politique sur des axes à long, voire très long terme.

À lire aussi

Le retour des obligations

La situation actuelle les force donc à faire un exercice d’agilité, notamment en sortant d’investissements sûrs mais peu liquides pour disposer de fonds afin de saisir les opportunités du marché obligataire. Ils sont 70 % à avoir ainsi remis en portefeuille des obligations d’État de premier rang mais d’autres privilégient la dette privée, souvent plus rentable. 87 % des personnes interrogées considèrent que la volatilité actuelle est une opportunité leur permettant de générer du rendement. Ce qui conduit plus de la moitié des "family offices" à procéder à des ajustements tactiques plus fréquents.

Ceci devant aussi compenser les effets de la forte baisse de valeur des stocks obligataires l’an passé suite à la hausse des taux de marché.

Quant au secteur du non-coté (private equity), malgré la secousse récente sur les valorisations, liée à l’accroissement du coût du capital, il reste très important et conserve les faveurs de "family offices". Il s’agit d’une classe d’actifs qui n’est que rarement accessible aux investisseurs particuliers, hors gestion en banque privée.

L’infrastructure au top

Toujours dans le private equity, le secteur de l’infrastructure occupe désormais une place de choix dans l’allocation des portefeuilles. Dans l’infrastructure, on l’a vu durant le boom du private equity, on classe désormais très haut les centres de données. Ils sont 42 % à avoir l’intention de surpondérer ce sous-secteur, 28 % à viser le crédit privé, 23 % à regarder de près le private equity en direct, 22 % à investir dans des fonds investissant dans le private equity et 8 % dans l’immobilier. Ils sont aussi 30 à 40 % à reconnaître que le private equity requiert des ressources externes, pour s’assurer face à un marché où les frais sont élevés, qui manque de transparence, qui est gourmand en capitaux. En outre, pour atteindre les cibles de choix aux premiers tours de table, il faut disposer de gestionnaires spécialisés aptes à discerner les opportunités.

Enfin, selon l’étude, les "family offices" sont globalement satisfaits de la performance de leurs investissements dans le private equity. Mais le risque est bien présent de dépréciations dans les portefeuilles spécialisés dans ce créneau après les estimations exagérées liées à la profusion de liquidités disponibles au moment des taux d’intérêt au plancher. Ce qui pourrait, estiment les experts interrogés, conduire les "family offices" à cibler d’autres créneaux ou à investir à d’autres stades de la courbe de croissance des entreprises non cotées.