Les Bourses européennes ouvrent en hausse, portées par les bonnes perspectives de la croissance chinoise

Paris a ouvert en hausse de 0,39%, Francfort de 0,38% et Londres de 0,47%.

Attendus en cours de séance, l'indice de confiance des consommateurs en juin aux Etats-Unis et l'indice PCE, privilégié par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour mesurer l'inflation "seront étroitement surveillés", note Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Les investisseurs s'attendent à voir des signaux de ralentissement de l'inflation en Amérique du Nord, dans le sillage des hausses de taux auxquelles la Fed procède depuis mars 2022.

A l'approche de la prochaine réunion du comité de politique monétaire en juillet, les analystes anticipent une nouvelle hausse du principal taux directeur de l'institution américaine "et attendent encore une autre hausse des taux après cela", ajoute Ipek Ozkardeskaya.

Plusieurs représentants de banques centrales doivent s'exprimer mercredi au forum organisé par la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, au Portugal.

À lire aussi

Le marché du pétrole était dans le vert: vers 06H00 GMT (08H00, heure de Bruxelles) le baril de WTI américain avançait de 0,86% à 69,97 dollars, et celui de Brent de la mer du Nord prenait 0,77% à 74,75 dollars.

Du côté des devises étrangères, la livre turque poursuit sa dégringolade. Elle est tellement sous pression qu'elle se dirige vers de nouveaux planchers historiques face au dollar et à l'euro. Un dollar valait 26,11 livres turques et un euro 28,63 livres. Pour rappel, la devise turque, soutenue massivement avant les élections présidentielle et législatives de mai par la Banque centrale turque, est malmenée depuis lors. Une récente hausse des taux de la banque centrale turque n'y a pas changé grand-chose. Aux yeux de nombreux économistes, la hausse de taux a en effet été trop timide.