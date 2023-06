Accord entre Engie et la Vivaldi : Les analystes sont pratiquement tous positifs sur l’avenir boursier du groupe français

La directrice générale du groupe, Catherine MacGregor, l’a d’ailleurs souligné dans sa communication, jeudi matin, expliquant qu’il s’agissait d’un accord équilibré qui donne la visibilité nécessaire sur le montant global lié à la gestion des déchets, et réduit significativement les risques liés à la prolongation des deux unités.

Seize analystes à "achat fort"

On le sait, les marchés financiers détestent par-dessus tout l’incertitude. L’accord négocié en Belgique était d’ailleurs une des hypothèques évoquées par les analystes. Mais, parmi les 17 analystes qui suivent la valeur, un seul est à l’achat et tous les autres conseillent un "achat fort" depuis plus d’un an.

Cours de bourse d'Engie ©IPM Graphics

L’actualité vient de leur donner raison, alors que l’action consolidait depuis trois mois entre 14 et 15 euros. L’estimation moyenne de cible de cours pour les mois à venir tourne autour de 17,50 euros, avec le haut de la fourchette situé à 22 euros. Soit une hausse espérée allant jusqu’à 50 %.

Un contexte porteur

Il faut dire que le contexte est porteur pour ce champion européen de la fourniture d’énergie, avec la crise géopolitique en cours qui pèse sur la fourniture de gaz via les canaux historiques en provenance de Russie, même dans un marché où d’autres fournisseurs ont accru leurs apports par voie maritime.

Engie dispose de l’infrastructure nucléaire permettant de compenser le risque lié à la fourniture de gaz et à l’évolution incontrôlable des prix sur les marchés à terme. C’est d’ailleurs ce qui a permis à la France d’être exportatrice nette d’électricité ces dernières années. En outre, ici, il est question d’exploiter pour 10 ans encore des centrales existantes.